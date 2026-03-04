3La creciente tensión en Oriente Próximo ha causado una gran preocupación en el país, pues muchos compatriotas se encontraban en sus fronteras cuando saltó el conflicto. Entre ellos, rostros conocidos como Ofelia -concursante de MasterChef y que ya ha podido regresar a España- o Ana Boyer, que afronta la recta final de su cuarto embarazo en Doha, donde vive junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus tres hijos.

Desde España, Sara Verdasco, hermana del tenista retirado, está ejerciendo como portavoz después del tranquilizador mensaje de la hija de Isabel Preysler desde Doha. «Muchas gracias por todos vuestros mensajes. Estamos bien y con la esperanza de que esto termine pronto», escribió la hermana de Tamara Falcó.

Sara Verdasco desvela cómo se encuentran Ana Boyer y su hermano

Sara Verdasco actualiza la situación de su hermano y Ana Boyer en Doha. (Foto: Gtres)

Pese a que Sara Verdasco siempre ha estado en un segundo plano y alejada del foco mediático, la situación de Oriente Medio ha supuesto que la hermana de Fernando Verdasco ejerza como portavoz ante los medios ya que su familiar y su cuñada, Ana Boyer, así como sus sobrinos, residen en el país conflictivo: «Sí bueno, ellos están tranquilos porque están bien y estamos más nerviosos casi nosotros y preocupados que ellos, pero ellos están bien».

Pero, ¿cómo lo está viviendo la familia desde España? «Con preocupación. Bueno, les vemos a ellos tranquilos, entonces pues te tranquilizas, pero están lejos y con todo el conflicto que hay ahora y viendo los acontecimientos, pues preocupados», ha deslizado.

Sara Verdasco ha desvelado que la situación es tan preocupante que sus tres sobrinos, «no están yendo al colegio»: «Tienen que estar en casa y con todo lo que puedan necesitar y ellos están esperando y siguiendo las indicaciones que les dan allí». Además, ha desvelado que entre los planes de su hermano y de su cuñada era regresar a España pronto, pues en tan solo dos meses serán padres por cuarta vez: «No, no han podido venir, claro. Ana iba a venir ahora, luego también iban a venir mis sobrinos y mi hermano, pero lo han tenido que cancelar y hasta que no se abra el tráfico aéreo, pues nada, se tienen que quedar allí».

Ana Boyer y Fernando Verdasco en la calle con sus hijos. (Foto: Gtres)

Eso sí, desde Doha, Ana y Fernando están en constante contacto con sus familiares, tal y como ha desvelado Sara: «Sí, estamos continuamente hablando con ellos, ahora acabo de colgar. Vamos, te diré que estamos hablando más que nunca. Al día podremos hablar tres o cuatro veces por videollamada para ver a los niños, para verles a ellos y para estar tranquilos nosotros».

Finalmente, la hermana del tenista retirado ha explicado que sus sobrinos «son un poco conscientes» de la gravedad de la situación: «Al principio se creían que eran fuegos artificiales, porque desde su casa se ven y les dijeron que eran fuegos, pero ya van empezando a enterarse un pelín más, sobre todo mi sobrino mayor, Miguel que ya con seis años…».