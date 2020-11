Se veía venir. Hace solo unos días que Fernando Verdasco comunicaba en redes sociales, a sus más de 280,000 seguidores, que decía adiós a la temporada. Las lesiones, la falta de entrenamiento, la pandemia y la injusticia vivida en Roland Garros, le han afectado física y anímicamente, como confiesa en el post que acompaña con varias imágenes en pleno partido. «Voy a mirar hacia delante y hacer lo que toca, recuperarme de las lesiones que he tenido (lleve el tiempo que lleve y con los tratamientos que sean necesarios), para después poder entrenar y prepararme lo mejor posible para volver en el 2021 al 200%. Las ganas no se me han acabado y el año que viene quiero demostrarlo. Gracias a todos los que siempre estáis ahí apoyándome y siguiéndome».

Ese primer paso en su recuperación ha empezado por pasar por el quirófano. «Día duro en la oficina», escribía hace tan solo unas horas publicando una fotografía en la que aparece tumbado en la cama de un hospital con una vía puesta. Y aunque, aún no se tiene más detalle de lo que le ha llevado al centro médico, su hermana Sara ha confirmado en exclusiva a LOOK, que «ha salido todo fenomenal». La menor de los tres hermanos, Ana, compartía la misma imagen que el tenista y añadía unas bonitas palabras de cariño: «Te admiro por tu fuerza y perseverancia».

El pasado mes de julio el propio Fernando explicaba, tras un torneo en Niza, en qué consistía la lesión que arrastraba y que, al volver a la pista tras la cuarentena, le hizo parar de nuevo durante seis semanas: «Tuve un edema óseo en un hueso de la pierna derecha. Tardé bastante en recuperarme. De hecho no estoy al 100%, aunque el dolor prácticamente se ha ido ya. Por eso puedo jugar, aunque debo tener mucho cuidado. Estoy jugando y viendo cómo reacciona mi cuerpo ante el dolor», contaba entonces.

Desde que Verdasco desveló la triste noticia del fin de su temporada, al menos por este año, las muestras de cariño y de apoyo no se han hecho esperar. Empezando por su mujer, Ana Boyer, que nada más ver la publicación de su marido escribía un «Te quiero», seguida de Ana Verdasco, otro gran apoyo del deportista. «Volveremos más fuertes. Te quiero mucho!!!».

El paso por quirófano de Fernando Verdasco coincide con las últimas semanas de gestación de su mujer, Ana Boyer, que tiene previsto dar a luz en diciembre al que será el segundo hijo del matrimonio. La pareja anunciaba el pasado verano que estaba esperando un nuevo bebé, solo unos meses después de celebrar el primer cumpleaños de su hijo Miguel. La llegada del pequeño será sin duda una inyección de energía para el deportista que pondrá así el broche de oro a un año nefasto en lo deportivo, pero muy dulce en lo personal.

El tenista y la hija de Isabel Preysler y Miguel Boyer aumentarán la familia el mismo mes que celebrarán su tercer aniversario de boda. Fue el 7 de diciembre de 2017 cuando la pareja se dio el ‘sí, quiero’ en una ceremonia celebrada en la isla de Mustique en la que Julio José Iglesias ejerció de padrino y en la que la ausencia de Enrique fue lo más destacado del día.