Ana Boyer, retenida en Doha: el conflicto en Oriente Medio fuerza la cancelación de su acto en Barcelona

Ana Boyer y su familia viven un momento delicado debido a la intensificación del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado el cierre total o parcial del espacio aéreo en varias ciudades de la región. Esta situación ha provocado la suspensión del photocall que la hija de Isabel Preysler tenía previsto con la joyería RABAT el próximo 4 de marzo en Barcelona. La marca ha confirmado que la cancelación se debe a «motivos ajenos a la firma» y ha agradecido la comprensión de todos los implicados, destacando la disposición de Ana para reprogramar el acto.

La hija de Isabel Preysler, embarazada de su cuarta hija, reside en Doha junto a su marido, Fernando Verdasco, y sus tres hijos: Miguel, de seis años; Mateo, de cinco; y Martín, nacido en 2024. La pareja estableció su hogar en la capital de Qatar en 2016, aunque viajan a España con frecuencia. Sin embargo, ante el cierre de aeropuertos como los de Dubái, Abu Dabi y Doha, y la suspensión de vuelos por parte de Qatar Airways, la familia se ha visto obligada a permanecer en Oriente Medio hasta que la situación se normalice. Según su representante, «ellos están bien, hacen vida normal y los niños van al colegio. Simplemente que por las circunstancias, el espacio aéreo está cerrado y no ha podido coger el avión hoy. De todas formas, viendo cómo están las cosas y si hubiera habido un avión para venir, Ana no lo hubiera cogido. No se hubiese atrevido a dejarlos allí, por lo que pudiera pasar».

El conflicto, que ha afectado a áreas urbanas de Emiratos Árabes Unidos y otras zonas del Golfo, ha generado daños materiales y víctimas civiles, obligando a las autoridades a implementar medidas de seguridad y paralizando operaciones aéreas. En este contexto, Ana Boyer ha decidido priorizar la estabilidad y el bienestar familiar, evitando cualquier riesgo innecesario en un momento especialmente delicado, dado que se encuentra en la recta final de su embarazo.

Entre los planes que se han visto afectados estaba la reinauguración de Casa Codina, la tienda flagship de RABAT en Barcelona, donde Ana iba a protagonizar un acto promocional. La marca ha subrayado que el aplazamiento responde exclusivamente a circunstancias externas y ha reiterado su apoyo a la hija de Isabel Preysler, quien se mantiene activa en redes sociales compartiendo momentos familiares y su vida cotidiana en Doha. La familia, a pesar del conflicto, mantiene rutinas como el colegio de los niños y actividades de ocio dentro de la ciudad, incluyendo visitas al zoco Souq Waqif y la isla artificial de La Perla, donde Ana ha enseñado a sus hijos a pescar cangrejos y disfrutar de la vida local.

Además, hace tan solo unos días, Ana compartía imágenes desde el torneo ATP 500 de Doha junto a su marido, Fernando Verdasco, quien hace un año se retiró oficialmente del tenis profesional en esas mismas pistas. Aunque su deseo era despedirse del circuito en España, finalmente la pareja optó por hacerlo en Qatar.