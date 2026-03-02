Esta noche, el plató de El Hormiguero se llenará de carcajadas con la visita de Josema Yuste, uno de los grandes referentes del humor en España. El actor y director acude al programa para presentar la tercera temporada de su obra Que Dios nos pille confesados, que dirige y protagoniza en el Teatro Muñoz Seca de Madrid, además de continuar al frente de otro clásico infalible sobre las tablas, La cena de los idiotas. Pero más allá de la promoción teatral, su presencia promete convertirse en un repaso emotivo y divertido a una trayectoria que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Nacido en Madrid en 1954, Josema Yuste descubrió muy pronto su vocación. Estudió en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde a finales de los años setenta conoció a Millán Salcedo. Juntos formarían el mítico dúo Martes y Trece, una auténtica revolución del humor televisivo en las décadas de los 80 y 90. Sus especiales de Nochevieja en TVE se convirtieron en tradición familiar, con sketches que aún hoy siguen siendo recordados y compartidos. Personajes inolvidables, parodias afiladas y un humor que mezclaba absurdo, crítica social y una vis cómica arrolladora consolidaron a Yuste como uno de los rostros imprescindibles de la pequeña pantalla.

Josema Yuste en ‘El Hormiguero’. (Foto: Gtres)

Tras la disolución del dúo, lejos de apagarse, su carrera tomó nuevos caminos. Josema demostró su versatilidad en cine con títulos como Aquí huele a muerto o El robobo de la jojoya, y en televisión con múltiples colaboraciones y formatos de entretenimiento. También ha destacado como actor de doblaje, poniendo voz en español al Genio de Aladdin, a B.E.N. en El planeta del tesoro o al alce Tuke en Hermano Oso. Una faceta menos visible, pero que confirma su talento camaleónico y su capacidad para adaptarse a distintos registros.

En los últimos años, el teatro se ha convertido en su gran refugio creativo. Sobre el escenario ha encontrado un espacio donde el contacto directo con el público le permite mantener viva esa conexión que siempre ha sido su sello. Obras como Taxi, Sé infiel y no mires con quién o la ya mencionada La cena de los idiotas han reforzado su prestigio como actor y director, consolidando una carrera que supera ya las cuatro décadas.

Pero detrás del cómico que ha hecho reír a todo un país hay también una historia personal marcada por momentos difíciles. La muerte de su madre cuando él tenía apenas nueve años supuso un antes y un después en su vida. Él mismo ha confesado que fue uno de los episodios más duros de su infancia y que, aún hoy, conserva pequeños rituales para sentirla cerca, como comprar colines en una panadería para evocar aquellos recuerdos compartidos. Esa pérdida temprana reforzó su determinación de dedicarse a la interpretación, aunque no estuvo exenta de conflictos familiares: su padre, empleado del Banco de España, tardó en aceptar la vocación artística de su hijo. Con el tiempo, el éxito profesional terminó por sellar la reconciliación.

En el plano sentimental, Josema ha construido una vida estable y discreta. Tras un primer matrimonio breve, encontró el amor definitivo en María José Vázquez Camino, con quien lleva más de tres décadas casado. Juntos han formado una familia con tres hijos -Ana, Alejandro y Jaime-, y ya disfruta también de la faceta de abuelo, que vive con orgullo y serenidad. Siempre ha protegido su intimidad, convencido de que la fama no debía salpicar a los suyos. Su visita de esta noche a El Hormiguero no solo servirá para hablar de sus nuevos proyectos, sino también para recorrer los momentos clave de una carrera irrepetible. Entre anécdotas, recuerdos y risas, el público podrá redescubrir al hombre detrás del personaje.