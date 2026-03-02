Vanesa Romero no se llevó el Goya por su cortometraje, Sexo a los 70, pero fue una noche que la actriz nunca olvidará. Si por algo se caracteriza la intérprete -y ahora también directora-, es por su discreción a la hora de pronunciarse sobre su vida sentimental. Sin embargo, y con motivo de la gala de los premios del cine español, la ex de Santi Burgoa ha decidido dar un paso adelante con su nueva pareja y presentarla públicamente.

Vanesa Romero cumple su promesa y presenta a su novio

A su llegada de Barcelona, la actriz ha sido captada por las cámaras de Gtres en muy buena compañía. Muy sonriente tras una noche de cine, Romero regresaba a Madrid sin premio, pero junto a su pareja, que no ha podido esquivar los flashes. «Muy bien, todo fenomenal, gracias. Estoy muy contenta, sí», ha dicho la protagonista de La que se avecina.

Vanesa Romero y Oliver, su nuevo novio. (Foto: Gtres)

En la comida nominados, hace solo un mes, Romero ya adelantó que su nuevo novio le iba a acompañar a esta gala. Dicho y hecho. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja, sí que ha decidido compartir en sus redes sociales un carroussel de fotos en las que aparece junto a este misterioso hombre al que le ha dedicado unas románticas palabras. «Parte 2. Goya 2026. Aquí podéis ver mejor la joya de vestido de Rubén Hernández Costura», ha comenzado diciendo. Ha sido entonces cuando se ha declarado públicamente a su nuevo chico. «Con mi amor, celebrando que los sueños se cumplen», ha subrayado. En estas imágenes, la actriz y su nueva pareja aparecen intercambiándose miradas y gestos de lo más cómplices.

Aunque esta es la primera vez que la actriz se atreve a compartir una imagen de su chico, se desconocen pocos detalles de su identidad, como su nombre, Oliver o su profesión en el exclusivo restaurante Gatsby de Barcelona – la ciudad donde casualmente han tenido lugar los premios-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanesa Romero (@vanesa_romero)

Hace solo un mes Vanesa prometió ante los micrófonos de Gtres que su novio le acompañaría a esta gala, y ha cumplido lo que dijo. «Mi chico está en Barcelona…», adelantó tras confesar que mantenían una relación a distancia: «Es un momento muy especial y me gusta que esté la gente que está en mi día. Hacemos Tetris, encaje de bolillos, pero lo importante son las ganas, la intención y que sigamos así».

Aunque tampoco trascendió cuánto tiempo llevaba oficialmente con él, dejó claro que su noviazgo estaba más que consolidado. De hecho, adelantó entonces que le apoyaría en los Goya. «Sí, claro, va a venir conmigo», añadió. Eso sí, explicó que no estaba entre sus planes que posaran ante las cámaras juntos: «Posar no creo que pose, pero acompañarme, me va a acompañar».