Vanesa Romero y Santi Burgoa confirman su romance a golpe de posado

El 2023 ha comenzado con grandes noticias. Una de ellas, la confirmación de Santi Burgoa y Vanesa Romero como pareja. La actriz y el periodista han dado un paso más en su historia de amor movidos por la ilusión de este comienzo de año. El comunicador ha compartido en su perfil de Instagram, donde reúne cerca de 40 seguidores, un carrusel de fotografías junto a la intérprete que forma parte del elenco de La que se avecina.

La pareja siempre ha hecho gala de su discreción, pero han querido compartir con sus seguidores el buen momento que están atravesando. En las imágenes posan de lo más cómplices y enamorados disfrutando de un viaje en pareja. En la primera de ellas tienen como telón de fondo un atardecer en el que a simple vista pareje un paisaje playero. En la segunda, ambos protagonistas de esta historia posan ante el objetivo de la cámara en una actitud de lo más divertida mientras Burgoa sostiene a Romero en brazos. La tercera, juntos frente al mar y la última de ellas corresponde al viaje que hicieron hace unas semanas a Bélgica.

Mientras el periodista ha puesto el siguiente mensaje: “Feliz 2023 ¡Sigue regalándonos momentos mágicos! ¡Feliz año a todos!”, Vanesa Romero ha indicado que «Este 2022 ha sido un año de muchos cambios, de nuevos comienzos, de mucho aprendizaje… Gracias familia por acompañarme un año más».

Como era de esperar han sido numerosas las muestras de cariño hacia la pareja formada por Santi Burgoa y Vanesa Romero. Paula Echevarría e Isabel Jiménez no han dudado en comentar con emoticonos de corazones.

La historia de Santi y Vanesa se remonta al pasado verano, cuando coincidieron en el plató del programa Juntos, de Telemadrid, donde él presentaba y ella colaboraba. Aunque pasó un tiempo hasta que dieron un paso al frente. Tal y como indicó ¡Hola!, fue el pasado mes de octubre cuando comenzaron a dar sus primeros pasos como pareja. Ahora, han demostrado que todo va viento en popa y que esperar con ganas este 2023.

La reacción de Alba Carrillo

Alba Carrillo fue pareja durante un tiempo de Santi Burgoa y al salir a la luz el romance del presentador con la actriz estalló. «Éramos amigos y no me ha contado nada, sabiendo dónde trabajo… Desde ayer no me coge el teléfono y así no se hacen las cosas. Por él estoy contenta, por ella no tanto», indicó, visiblemente molesta.

«No me ha dejado tener pareja todo este año porque se volvía loco de celos y ahora de repente pasa esto y ni me avisa. Pienso que este chico no está bien», añadió, revelando así más detalles. «No puedes estar calentando la oreja a mí, a mi padre y a toda mi familia hasta hace cuatro días, y estar con ella…», sentenció.