Vanesa Romero y Santi Burgoa están a punto de ser catalogados como la pareja de moda. Ambos han sido vistos en tres días diferentes y con una actitud cómplice que deja poca lugar a la duda. Una de las reacciones más esperadas era la de Alba Carrillo, quien compartió una relación sentimental con el presentador de Telemadrid. ¿Qué opinión tiene al respecto? Las palabras de la colaboradora no dejarán indiferente a nadie. Seguro.

Joaquín Prat no ha podido evitar preguntarle a su compañera en Ya es mediodía por estas imágenes de su ex tan bien acompañado. Un anzuelo que la colaboradora ha mordido. Alba se ha explayado al hablar de este incipiente y nuevo romance en la crónica social. «Por él estoy contenta, por ella ya no tanto… pero por él me alegro mucho», ha dicho con una sonrisa irónica.

Alba ha intentado morderse la lengua pero el comportamiento que ha tenido el presentador con ella le ha enfadado de lo lindo. «Estoy un poco enfadada. Éramos amigos y no me ha contado nada, sabiendo dónde trabajo… Desde ayer no me coge el teléfono y no se hacen así las cosas», se ha quejado. Aunque el discurso más duro estaba por llegar: «Lo que no es normal es que hace cuatro días me estaba comiendo la oreja a mí y a mi padre con lo nuestro (…) cuando aparecieron mis fotos con Canales Rivera no veas la que me dio en plan, que me tiro por la ventana, me tiro por la ventana y yo le decía, pero si lo hemos dejado hace un mes y medio…».

Alba Carillo está algo decepcionada con quien fue su pareja y no se ha cortado al valorar su comportamiento: «Se ha portado mal, porque yo soy la que le dejé y he estado frenando cosas (…) No me ha dejado tener pareja todo este año porque se moría de celos, y ahora de repente pasa esto… Se fue a Chile como loco a pasar la Navidad y no me ha dejado tener pareja todo este año porque se volvía loco de celos y ahora de repente pasa esto y ni me avisa y ni me nada, ni me coge el teléfono… Todo muy loco… Este chico no está bien», cuenta.

Alba Carrillo mantuvo un romance con Santi Burgoa que se prolongó dos años, pero su ruptura no se llevó a cabo en buenos términos: «Me he aburrido», dijo ella hace unos meses. Por eso, se compadece irónicamente de Vanesa Romero: «Él y su familia que me lo han hecho pasar de kilo por eso. Tú no sabes la que me ha dado a mí con eso. No tiene vergüenza… Si a mí me hubiera dado igual y me hubiera alegrado por él porque fui yo la que le dejó y yo no tenía nada que ver con él pero si estoy contenta lo que pasa es que me joroba que como persona, como amigo no se ha portado bien. Para ti el mojón Vanesa». Y así ha sido cómo ha dado carpetazo a este caso.