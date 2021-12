Este 22 de diciembre marcado por la Lotería Nacional, ha sido un día de sorpresas para todos y, si no que se lo digan a José Antonio Canales y Alba Carrillo. La revista Semana ha sacado a la luz una serie de fotografías un tanto comprometedoras para ellos, ya que aparecen en actitud cariñosa durante una salida nocturna por la capital. A lo largo de la mañana se han podido ir viendo las primeras reacciones y, la primera en hablar ha sido Alba Carrillo durante su intervención en Ya es mediodía. Después, ha sido el turno de José Antonio Canales, que se ha mostrado algo ambiguo a la hora de hablar de este tema que le ha colocado en el punto de mira.

El torero ha acudido a Sálvame y, aunque no ha negado lo evidente, tampoco ha dejado nada en claro. “No todo es como parece”, ha dicho en un primer momento ante la atenta mirada de Jorge Javier Vázquez, que no ha dudado en preguntarle que cómo se ha enterado de la portada del medio que ha destapado el plan que ha hecho con la colaboradora. «Yo me he levantado muy temprano y cuando he salido a correr que eran las 8 de la mañana he salido y he cogido el teléfono y si no tenía en el WhatsApp doce o catorce imágenes de Semana, no tenía ninguna», ha explicado Canales.

«No me ha quedado más remedio que sonreír al ver la portada», ha dicho muy sincero. Tras una breve, pero intensa charla en una sala, tanto Jorge Javier como José Antonio se han dirigido al plató donde estaban el resto de los colaboradores. Una vez acomodado, Canales ha negado que haya pasado una noche con Carillo. El primo de Kiko Rivera ha dejado claro que cuando están juntos se lo pasan de maravilla y que es una «mujer excepcional». Además, ha dejado claro que en la quedada que tuvieron había más personas. También, ha dicho que no le importaría volver a verse con la modelo, lo que refleja la buena sintonía que tienen ambos.

Por su parte, Alba Carrillo ha tenido que dar la cara en el programa para el que colabora, en Ya es medidía, espacio presentado por Sonsoles Ónega. «Es amigo de mi madre y los amigos de mi madre son mis amigos», ha explicado Carillo, pero ha insistido en que «no somos pareja, somos amigos». La ex de Feliciano López ha contado que «tiene las puertas de mi casa abiertas, mi madre le adora», y es que, resulta que Lucía Pariente y José Antonio Canales han compartido reality hasta hace unas semanas, Secret Story, cuya final tendrá lugar en unas horas, por lo que volverán a coincidir en el plató por primera vez después de que haya salido esta noticia bomba a la luz.