Alba Carrillo y José Antonio Canales Rivera son la nueva pareja sorpresa de la Navidad. Ha sido la revista Semana la encargada de desvelar en su portada las primeras imágenes de la pareja junta, prueba del romance que ambos están viviendo. Un amplio reportaje en el que Alba y Canales Rivera aparecen compartiendo besos, arrumacos y gestos de cariño por las calles de Madrid, poco después de disfrutar de una divertida velada en una conocida sala de la capital. Una velada que la pareja terminó junta en un hotel de la ciudad.

Aunque no son muchos los detalles que han trascendido sobre esta inesperada historia, parece que la pareja habría empezado a intimar durante las galas del programa Secret Story, donde el torero y la madre de Alba Carrillo, Lucía Pariente, han sido concursantes. Allí, la colaboradora acudía como defensora de su madre.

Después de la publicación de este reportaje, Alba Carrillo ha reaparecido, primero en televisión y luego saliendo de las instalaciones de Mediaset. La colaboradora ha participado en Ya es mediodía, donde ha resultado inevitable que le preguntasen por su relación con Canales Rivera. Alba ha coincidido en el plató con Marta López, quien en el pasado también tuvo un idilio con el torero. Muy animada y con una gran sonrisa, la colaboradora ha aclarado los detalles de su relación: «es amigo de mi madre y los amigos de mi madre son mis amigos», ha dicho.

Alba ha asegurado que entre ellos no hay ningún tipo de relación: «yo no he visto en esas imágenes que me esté besando», ha declarado. La colaboradora se ha mostrado un tanto sorprendida de que en el reportaje no salgan más personas, ya que iban en grupo: «estaba también mi madre». Aunque no ha querido confirmar en qué punto podría estar su relación, ha insistido en que «ambos están solteros». «No somos pareja, somos amigos», ha dicho la colaboradora, que no ha dudado en alabar el atractivo del torero: «está buenísimo, eso ya se ve».

La ex de Feliciano López ha insistido en que se lleva muy bien con el torero y que su madre le tiene mucho cariño: «tiene las puertas de mi casa abiertas, mi madre le adora», ha recalcado. No obstante, no ha querido pronunciarse sobre el rumbo que tomará esta historia. El tiempo dirá.

Unos minutos después de su presencia en el programa de Sonsoles Ónega, Alba Carrillo ha atendido a los medios de comunicación desde su coche. Allí ha negado su relación sentimental y ha dicho que «no estoy abierta al amor, estoy abierta a la lujuria. Paso, los hombres no…», bromeando. Sobre si el tiempo dará forma a una consolidada relación, la colaboradora le pasa la patata caliente al hijo de Teresa Rivera: «Preguntarle a él…». Y no se va sin soltar un zasca cuando una reportera le comenta que, como buen torero, Canales sabe lidiar bien con los cuernos: «Ya… la que a lo mejor no sabe lidiar tan bien con ellos soy yo», avisa Alba antes de meter primera y marcharse.

Alba Carrillo, ¿de Santi a José Antonio?

Este supuesto romance llega a la vida de Alba Carrillo pocos meses después de su ruptura con Santi Burgoa, con quien terminó su relación en el mes de septiembre tras dos años y medio de relación. La colaboradora ha dicho que la pareja rompió porque ella quería volver a ser madre y él no, pero que no tuvo nada que ver con terceras personas. Por su parte, el torero ya ha solucionado los temas pendientes que mantenía con su expareja, Isabel Márquez, y con Cynthia Martínez, la mujer con quien se rumoreaba que le fue desleal.

Tanto Alba Carrillo como Canales Rivera tienen un pasado amoroso bastante intenso. En lo que respecta a la modelo, tiene un hijo fruto de su relación con Fonsi Nieto -con quien ahora se lleva bien, aunque también han protagonizado algunas polémicas-, y estuvo casada con Feliciano López. Canales Rivera contrajo matrimonio con María del Carmen Fernández Deudero, con quien ha tenido dos hijos, Pancho (16) y Carmen Guadalupe (14).