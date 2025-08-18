Todo sobre Carlota, la hija modelo del cantante Melendi que cumple 20 años

El 18 de agosto es una fecha marcada en rojo en el calendario de Melendi. Y es que es el cumpleaños de su primogénita, Carlota. Así lo ha anunciado él mismo en su perfil oficial de Instagram, donde ha querido dedicar unas emotivas palabras a su hija mayor, nacida en 2005 fruto de su relación con Miriam Martínez de la Vega. «Mi querida hija, estoy muy orgulloso de ti, de cómo afrontas tus miedos y los desafíos de la vida. Eres buena valiente y más fuerte de lo que imaginas. Te amo. Felices 20 años, cariño», ha escrito el artista.

Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de felicitaciones para Carlota, tanto por parte de los seguidores de Melendi como de algunos rostros conocidos. Al mismo tiempo, la joven también ha querido contestar públicamente a su padre: «Ay, papá. Gracias, te quiero mucho, muchísimo».

Así mismo, el cumpleaños de Carlota ha despertado un gran interés sobre su vida privada, la cual siempre ha intentando mantener en un discreto segundo plano a pesar del gran éxito que rodea a su progenitor en la industria de la música. Sus padres se separaron cuando ella tan solo era una niña, pero lo cierto es que eso no le ha impedido que mantenga una muy buena relación con ambos. De hecho, hemos podido verla en algunos de los conciertos del intérprete de Tu jardín con enanitos, así como también ha mostrado en la red que se lleva muy bien con Julia Nakamatsu, actual pareja del asturiano, ya que incluso publican videos juntas bailando canciones del momento.

Cuando cumplió la mayoría de edad, Carlota decidió hacer públicos sus perfiles en las redes sociales, y fue entonces cuando su anonimato dio un giro de 180 grados. Y es que comenzó a utilizar el universo 2.0 para mostrar sus trabajos como modelo, una profesión que hasta ese momento nadie sabía que ejercía. Actualmente acumula más de 72.000 seguidores y, gracias a su popularidad en la red, ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la moda, donde recibe ofertas de trabajo constantes. Forma parte de Next Models, una agencia de prestigio internacional que representa a talentos emergentes y consolidados dentro del mundo de la moda.

En cuanto a su vida personal se refiere, lo cierto es que son escasos los datos que han trascendido. Se desconoce si mantiene algún tipo de relación sentimental, así como tampoco se sabe dónde reside a día de hoy. Sin duda, esta discreción deja más que claro que Carlota ha preferido tomar un camino muy diferente al de su padre, centrándose en su trabajo diario mientras continúa alejada del foco mediático, a pesar de su gran acogida en las redes sociales.