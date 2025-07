Duras críticas a Melendi por lo que hace con la bandera de España en un concierto

Melendi se ha visto envuelto en una gran polémica a raíz de lo ocurrido en uno de sus últimos conciertos. Y es que nada más salir a escena, el cantante comenzaba a hablar con el público para agradecerles su presencia. Momento, en el cual uno de los fans decidía lanzarle una bandera de España con la intención de que la mostrase con orgullo a todos los presentes. Sin embargo, el problema llega cuando el artista la aparta sin tan siquiera mirarla, lo que ha desatado una gran oleada de críticas en su contra.

De hecho, uno de los vídeos que captaron los presentes, muestran el momento exacto, que ya se ha viralizado. Y es que los comentarios han resultado ser realmente demoledores, con insultos, faltas de respeto e incluso amenazas en su contra, por parte de muchos usuarios completamente enfurecidos en la plataforma X.

«Melendi que te jodan a ti y a toda tu casta, no vuelvo a escuchar ni a ver nada tuyo si denigras tu país y tu bandera siendo de Asturias», le han escrito. «Melendi tiene que comer. Otro cobarde que aún no ha entendido por donde sopla el viento actual», puede leerse. «Eres un mierda Melendi», prosiguen las críticas. E incluso hay quien amenaza con dejar de seguirle y escuchar su música. «Se acabó Melendi», advierten.

Sin embargo, hay quien también ha salido en su defensa, alegando que él jamás se había pronunciado respecto a su ideología política, por lo que tampoco tenía sentido que lo hiciese durante un concierto. «Es cantante, se dedica a cantar, nada más», aseguran. Sin embargo, también es cierto que durante su paso por La Velada de Ibai Llanos, Melendi no dudaba a la hora de lucir la bandera de su tierra, Asturias, además de sacar al escenario a una banda de gaiteros.

De esa forma ha dado pie, casi sin buscarlo, a un acalorado debate. Y es que muchos consideran que defender la bandera de España no debería ser un tema político, mientras que otros lo asocian directamente a una ideología.

«La fascistada escandalizados por este vídeo de Melendi. No hace nada, le tiran la bandera y la recoge con cuidado. Es insoportable vivir con esta gente», comentan en redes. Mientras que, por su parte, el cantante no se ha pronunciado sobre el tema y ha preferido hacer oídos sordos en medio de la polémica. Y es que está completamente volcado con su gira de los 20 años, con la que pretende repasar toda su trayectoria e incluso recorrerá parte de Estados Unidos. Además, queda claro que no está solo en todo este proceso, ya que cuenta en todo momento con el apoyo y el cariño de su familia. Es más, su hija Carlota ha demostrado ser una de sus mayores fans .