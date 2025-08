Alejandra Rubio revela el lado más desconocido de Carlo Costanzia tras su fichaje por un reality

Es la noticia de la semana. Carlo Costanzia y Mar Flores han dejado sorprendidos a propios y extraños tras anunciarse como concursantes de un nuevo reality de RTVE. Su nombre es DecoMasters y en él, diez parejas de celebrities lucharán entre ellos para convertirse en decoradores profesionales. Este nuevo proyecto conjunto de madre e hijo ha llamado la atención por su insistencia, en repetidas ocasiones, de querer alejarse del foco mediático y de guardar su intimidad bajo los hilos más herméticos. Una regla que, al firmar su contrato con la cadena pública, en cierta manera acaban de romper.

En medio del revuelo generado, Alejandra Rubio, actual pareja del italiano, ha salido en su defensa y se ha mostrado muy ilusionada con este nuevo reto televisivo que ha aceptado el padre de su hijo. Sin entrar en muchos detalles, la hija de Terelu Campos ha asegurado frente a las cámaras que Carlo «es un manitas», dejando entrever que no va a tener problema para enfrentarse a las pruebas del concurso y que está completamente preparado. Una faceta que, hasta ahora, era completamente desconocida.

Alejandra Rubio no ha sido la única que ha comentado públicamente este inesperado fichaje de RTVE. Su madre, Terelu Campos, también ha sido preguntada por este asunto tras finalizar su obra de teatro en Málaga y, lejos de incrementar la polémica que siempre ha marcado su relación con Mar Flores, sorprendió dejando claro que tanto ella como el italiano «eran familia». «Lo he visto en Instagram, pero sabía que habían hecho el casting. Yo creo que Carlo tiene muy buen gusto y Mar también. Apuesto por ellos en este reality, nos ha fastidiado. Apuesto por mi familia siempre», comentaba frente a los medios.

Las primeras palabras de Mar Flores

Por su parte, Mar Flores, como protagonista de la noticia, tampoco ha optado por el silencio. Utilizando las redes sociales, la modelo ha querido pronunciarse, confesando que está muy emocionada de poder vivir este nuevo proyecto de la pequeña pantalla al lado de su hijo. «Compartir esta aventura juntos es un regalo», comenzaba a escribir.

«Somos madre e hijo, nos unen muchas cosas y esta experiencia juntos en DecoMasters va a estar llena de creatividad y diseño. Con ilusión, con ganas de aprender el uno del otro y con mucho cariño. ¡Allá vamos!», concluía. Como no podía ser de otra manera, sus fans, en el mismo post, no tardaron en mostrarse muy ilusionados: «Sois los dos ideales», «Os veré porque me encanta la decoración», «Ya no me lo pierdo», «Qué maravilla, me encantáis», «Os deseo lo mejor, Mar», escribían algunos de los internautas.