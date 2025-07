La Velada del Año V: entrada triunfal de RoRo, canción de Melendi y confesión de Aitana

Ibai Llanos ha conquistado Sevilla con La Velada del Año V. 80.000 espectadores y más de 9M de usuarios en Twitch siguieron en directo el espectáculo celebrado en el estadio olímpico de La Cartuja. La Velada se trata de un evento deportivo centrado en el boxeo, pero que a su vez aúna música y entretenimiento. Los protagonistas son streamers, creadores de contenido y personajes conocidos por su perfil en redes sociales, además de músicos y cantantes. La pasada noche, la capital hispalense ha vibrado con las actuaciones de numerosos artistas, entre los que han destacado Melendi o Aitana. En el plano 2.0, la aparición estelar de la tiktoker Roro dejó a todos boquiabiertos.

La simbólica actuación de Melendi

El asturiano ha sido el encargado de inaugurar el recital. A lo largo de su intervención, ha recordado su etapa pasada en la que las rumbas eran el eje central de sus discos y ha entonado canciones que se han convertido en himnos para numerosas generaciones. De igual manera ha cautivado con temas actuales en un corto repaso por toda su trayectoria en la música. Caminando por la vida, Un violinista en tu tejado, Tocado y hundido o Lágrimas desordenadas fueron algunas de las letras que ha elegido para el encuentro.

Melendi en La Velada del Año V. (Foto: Gtres)

Una mezcla entre melancolía y alegría, amor y desamor a la que ha puesto el broche de oro haciendo gala de su asturianía. Ataviado con una camiseta del Real Oviedo y con el nombre de Santi Cazorla y el número 8 en la espalda, el cantautor, natural del Principado de Asturias, también ha cantado El nano, un tema dedicado a su paisano, el piloto Fernando Alonso. Al término de sus interpretaciones, la banda de gaitas ha tocado Asturias, patria querida, mientras se retiraba de la plataforma. Una elección que ha emocionado a los presentes y más que todo a los desplazados desde la tierrina.

Aitana y su gran confesión

En medio de la gira Metamorfosis season, Aitana ha hecho un hueco en su apretada agenda y no ha querido perderse la convocatoria de Ibai. Días antes de subirse al cuadrilátero, la catalana concedió en el photocall de un evento de una firma de cosméticos una entrevista a la revista Lecturas en la que se confesó sobre su situación sentimental actual. «Plex es el mejor, estoy muy feliz con él», ha confesado, disipando así las pocas dudas que quedaban acerca de si realmente estaban empezando un noviazgo o simplemente eran grandes amigos.

Aitana en La Velada del Año V. (Foto: Gtres)

Durante La Velada, Aitana se ha subido al escenario y ha deleitado a los asistentes con una selección musical que la ha hecho reconfirmarse como una de las principales estrellas del pop español a nivel mundial. 6 de febrero, Los Ángeles, miamor, Gran Vía —su colaboración con Quevedo—, Mon Amour Remix y Las Babys han sido sus elecciones. «Me hace muy feliz estar aquí esta noche con vosotros, estaba muy nerviosa. Para quien no lo sepa, yo me llamo Aitana, vengo de España y no quería irme sin cantar una balada muy importante para mí. Quizás a muchos de vosotros no os apetece nada escucharla ahora, pero a mí me hacía mucha ilusión», ha dicho para presentar Vas a quedarte, uno de sus mayores éxitos.

La entrada triunfal de Roro

A pesar de que la música ha defendido un papel muy principal en La Velada del Año V, las grandes figuras son los boxeadores. Dentro del elenco de este año se encontraba Roro, una tiktoker que se hizo conocida por sus artes culinarias para complacer a Pablo, su novio.

Roro y Abby peleando en La Velada del Año. (Foto: Gtres)

El combate organizado la enfrentaba a la streamer Abby, con la que ha tenido alguna que otra tirantez en el tiempo que ha durado la preparación física para llegar en las mejores condiciones a la pelea. Pese a que perdió, su entrada no ha dejado indiferente a nadie y se ha posicionado como uno de los personajes más aclamados de la noche.

Inspirada en la película Acero puro, la joven creadora de contenido accedió al recinto arropada por sus íntimos, pero la gran ausencia de Pablo hizo saltar todas las alarmas. Detrás de ella y su séquito, caminaba un robot gigante que replicaba sus gestos y que cuando se quitó la cabeza sorprendió a todos. En el interior de la armadura estaba Pablo, la pareja de la protagonista, que no ha querido perderse la competición.