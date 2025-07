A 9 días de comenzar su gira de estadios, Aitana ha reaparecido «muy feliz» ante los medios de comunicación. La joven acaba de cumplir 26 años y lo celebró por todo lo alto durante un fin de semana en Ibiza, donde además aprovechó para hacer oficial su relación con Plex tras los rumores. Por primera vez en mucho tiempo, la artista se ha sincerado sobre su vida más personal y, además, ha contado cómo es su actual novio, al que le ha lanzado un piropo públicamente. Un gesto que demuestra que ya le da igual lo que digan o comenten sobre su intimidad, algo que no sucedió con sus anteriores parejas.

El piropo de Aitana a Plex

Quedan muy pocos días para que, después de más de un año sin subirse a un escenario, Aitana se reencuentre con su pública. La artista ha confesado que a medida que se acerca el momento «está más nerviosa», aunque tiene «muchas ganas» de que «sea ya 19,30 y 31 de julio», las fechas previstas para sus shows en Barcelona y Madrid: «Hace un año que no me subo a un escenario, me subí con Quevedo pero hace mucho que no y creo que se me ha olvidado».

Aitana y Plex en Ibiza. (Foto: Instagram)

Desde que se dio a conocer en Operación Triunfo, lo cierto es que la catalana ha pasado por muchas etapas aunque, sin duda, ahora es cuando más se siente ella misma gracias a Cuarto azul, su último disco, en el que ha abierto su corazón como nunca: «Yo intento ser siempre mi mejor versión y es un disco muy de verdad. No tenía muchas expectativas pero me daba igual, pero necesitaba hacerlo».

La realidad esque el pasado año, la ex de Miguel Bernardeau fue muy criticada por sus sensuales bailes en su última gira. Sin embargo, ella ha defendido que no es la misma niña con la que se presentó al público y que ahora es una mujer que disfruta de otros placeres, como es el sexo, un tema que ha hablado abiertamente en varias ocasiones: «Yo en realidad es que hablo mucho de sexo con mis amigos. Siempre he dicho que no me gusta tener tabú, pero a la gente le parece raro en cámaras. El sexo no es una niña mala, es donde venimos realmente».

Aitana y Plex en Japón. (Foto: YouTube)

Esta reaparición de Aitana llega solo días después de que celebrase su cumple en las Pitiusas junto a su grupo de amigos y parte de su equipo de management: «Fue muy bonito, quería hacer una fiesta porque era el Bernabéu y lo hice por no quedarme llorando. No lo voy a hacer todos los años».

Entre los invitados también estuvo Plex, su novio. Precisamente, la prensa le ha preguntado sobre su foto juntos -un posado que la propia Aitana publicó-: «Sí, pues lo que habéis visto. Estoy muy feliz, la verdad es que sí. Creo que estoy en el mejor momento. Es el mejor».