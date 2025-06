La polémica envolvió la vida de Aitana en el momento en el que dejó para siempre su identidad más inocente para tener una imagen mucho más rompedora. Unos bailes sensuales de la artista en sus conciertos a raíz de que sacara a la luz miamor, bastaron para que recibiera numerosas críticas por parte de muchas madres que acompañaban a sus hijas en sus shows. Sin embargo, lejos de retractarse, la catalana exageró aún más su coreografía alegando que ya no era la niña que salió de Operación Triunfo, si no una mujer a la que le gusta disfrutar de su sexualidad que viene influenciada por el consumo de porno.

La experiencia de Aitana y el porno

Seis de cada diez jóvenes en España consumen pornografía de los cuales, más del sesenta por ciento son chicos. Un consumo que es cuanto menos preocupante ya que muchos psicólogos apuntan que el cine para adultos es una realidad distorsionada de las relaciones sexuales. Aitana, por primera vez, ha hablado sobre su experiencia como consumidora de porno y cómo decidió dejar de consumir este tipo de vídeos.

Aitana Ocaña en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La cantante está a tan solo unos días de empezar su gira en estadios, cuyo anuncio no estuvo exento de polémica. La idea de la artista y su discográfica planearon varios shows en el Santiago Bernabéu que, finalmente, no estaba preparado para coger un concierto de esta magnitud, como le ha ocurrido también a otros compañeros de profesión, como Lola Indigo.

En la cuenta atrás para sus conciertos tan esperados por sus fans, la ex de Miguel Bernardeau ha concedido una reveladora entrevista en donde, además de reconocer que está «conociendo» a Plex, también ha hablado sobre sus relaciones sexuales o su consumo de pornografía.

«Me gusta hablar de sexo como algo que no sea tabú. Me considero una persona muy sexual y muy sensual y me gusta disfrutar del sexo con alguien a quien eres», ha confesado en Vogue. La artista ha explicado que «en muchas de sus canciones» habla sobre ello, sobre todo desde «el respeto», como ocurrió en su colaboración con Rels B. «Considero que es muy importante naturalizar la conversación y obtener una educación sexual a una edad temprana», ha dicho en el medio citado.

La cantante Aitana. (Foto: Gtres)

Otra cuestión que ha abordado la intérprete de Desde que no hablamos -la canción que le ha dedicado a su ex, Miguel Bernardeau, en su último disco-, es sobre la pornografía, de la que fue consumidora de «pequeña». En el medio citado la artista ha explicado que por ver este tipo de vídeos «se le creaba una imagen de lo que era el sexo muy distinta a la que podías ver en una película». Por todo ello, considera que es un tipo de producción «muy peligrosa» por su mensaje. De hecho ella cuenta que, tras darse cuenta de que se trataba de algo irreal, habló con su madre sobre ello: «Lo hizo en presencia de mis amigas, valoro mucho haber podido hablar con ella abiertamente cuando tenía 11 o 12 años».