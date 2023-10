Prometía dar sentido a la revolución y a esa cohorte demográfica que sucede a la generación Z. Y lo ha conseguido. Aitana Ocaña ha roto, ahora sí, su caparazón de triunfita y puesto patas arriba a la industria musical con su nuevo -el tercero- álbum de estudio, Alpha, en honor, precisamente, al término que utilizan los investigadores y medios de comunicación para los nacidos del año 2010 en adelante, y que han crecido en un mundo totalmente digital.

Fue este domingo cuando la cantante arrancó con su gira por España y parte de Latinoamérica no dejando indiferente a nadie. La primera ciudad testigo de su show «más electrónico», en propias palabras de la cantante, fue Valencia y, más concretamente, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la provincia homónima. Allí, con una marea de fans vestida de rosa, cumpliendo con el dress code impuesto para la ocasión, Aitana vislumbró al son de varios de sus éxitos, como Los Ángeles, 2 extraños, Berlín, Dararí, AQYNE o The Killers, la canción que la catalana habría dedicado a Sebastián Yatra, con quien comenzó una relación sentimental desde antes del verano.

Aitana Ocaña en la presentación de su nuevo álbum / Gtres

Al son y movimiento. Explícitamente hablando. Pues, lejos de lo esperado -para algunos-, el concierto se convirtió en el más bailable, directo y sugerente de la intérprete de Mariposas hasta la fecha. Si bien Aitana nunca se ha caracterizado por sus dotes de bailarina, esta vez lo hizo. Y no, quizás, de la forma que más hubiera gustado a su público. Han sido varios los seguidores de la ex participante de Operación Triunfo quienes al término de su actuación, usaron sus redes sociales para compartir varios momentos del espectáculo en sus redes sociales y comentar su asombro por los bailes «subidos de tono» de la artista. «Si, Aitana no es cantante solo para niños pero van muchísimos niños a su concierto y hace música para todas las edades, pero ¿Todo vale por un show? Yo no veo normal este baile cuando puede hacer muchísimas otras coreos sin estas posturas tan explicitas», señala un usuario.

«Acabo de estar en ese concierto con mi hija de siete años y hemos tenido que irnos de allí al igual que muchos padres con sus hijos. Esperamos un concierto familiar y para los niños. Espero que Aitana pida disculpas por esta actuación tan pornográfica», «Aitana enseñando el kamasutra a sus niñas de 12 años», «La línea entre Aitana y la Zowi cada día está más borrosa», señalan otros.

Sobre sus bailes en esta nueva gira, ligados también a su cambio de look físico y de estilismo, Ocaña habló precisamente en la rueda de prensa de presentación del nuevo álbum, y durante la prueba de sonido del concierto en Valencia. «Yo hago pop comercial, que es lo que a mí me gusta, y siempre lo he dicho. Lo que pasa que en 11 Razones pasé a hacer canciones pop rock, y a mí me apetecía hacer algo más de bailar. A mí el reggaetón me encanta escucharlo, pero yo no soy buena haciéndolo. Y al final salió lo que es Alpha», explicó.