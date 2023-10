El indiscutible éxito de Aitana Ocaña lejos y no de los escenarios

De joven promesa a una joven realidad. Estas son las palabras que mejor definen la trayectoria personal y profesional de Aitana Ocaña a ojos de la opinión pública y de la crónica social de nuestro país. Y no de extrañar, pues en los últimos días, la catalana se ha consagrado como una de las artistas españolas más destacadas del mercado español y la más relevante con menos de 30 años.

Fue en 2017 cuando Aitana saltó a la fama como concursante de la primera edición del regreso de Operación Triunfo a la televisión tras años sin emitirse el formato, junto a otros rostros ahora conocidos como Amaia Romero, Ana Guerra, Alfred García, Cepeda, Agoney, Miriam Rodríguez o Lola Índigo, entre otros. Si bien la interprete de Mon Amour o Si tú la quieres no logró hacerse con la victoria, lo cierto es que su paso por la Academia fue un absoluto éxito que no pasó, ni mucho menos, desapercibido. Tanto es así, que ya entonces los profesores y miembros del jurado de las galas del formato que conducía Roberto Leal, auguraron el futuro de la ex de Miguel Bernardeau. «En el caso de Aitana, todos teníamos claro que iba a ser una artista internacional. Y te hablo de todos los profesores. Era un diamante en bruto», dijo Noemi Galera, durante una entrevista para Los40.

Aitana Ocaña en ‘Operación Triunfo’ / Gtres

«De hecho, se lo dijimos a su padre durante una conversación. Pero nunca estás preparado para que sea un boom tan heavy. Sabes que va a triunfar, pero nunca te imaginas que tanto. Ahora cuando la veo me llena de orgullo y satisfacción», añadió.

Sea como fuere, lo cierto es que ya tras su salida del talent musical, un 86% de las mujeres jóvenes conocía a la artista. Aún así, lo que pocos podrían imaginar es que sólo 5 años después, Aitana se convertiría en un fenómeno musical en nuestro país y una imagen muy positiva a ojos de la gente. Hoy además de que un 93% de las jóvenes la conocen, también hace lo propio un 80% del total población tras un 40% de crecimiento estos últimos años. Sobre todo desde 2021 y hasta hoy, cuando la cantante ha sacado al mercado dos discos -uno recientemente-, 11 razones y Alpha; y ha copado varios titulares por sus relaciones sentimentales, primero con el hijo de Ana Duato y, en la actualidad, con Sebastián Yatra.

Aitana Ocaña en un evento en Madrid / Gtres

Dichos datos son extraídos de un estudio de Personality Media que, sin contar rostros internacionales, analiza a 1.091 mujeres nacionales, de las cuales 215 son menores de 30 años: Aitana es la mujer menor de 30 años más conocida. Una imagen admirada entre los jóvenes y con una suma de valores muy interesantes, pues se sitúa también en primer lugar del mercado en variables de imagen muy relevantes. Marca Tendencia (7,5 y 1º lugar), Modelo a seguir (7,1 y 1º), Atractivo (7,8 y 1º).

Asimismo, las estadísticas se refuerzan además con otra serie de títulos que puntúa a Aitana por encima de la nota media del 7, y en los que ocupa siempre las primeras posiciones. Confianza, Naturalidad, Cercanía, Simpatía, son variables presentes en su perfil de imagen y parte del secreto de su éxito. «Aitana era una cara conocida tras OT, con múltiples puntos positivos por explotar. Hoy existen decenas de artistas cuyas canciones suenan en el TOP de Spotify y pocos saben quiénes son. Sin duda los fans lo saben, pero esto no se trata de fans, sino de mucho más», afirman desde la consultora, que está especializada en el análisis de imagen.

El éxito de Aitana Ocaña en datos / Personality Media

«El trabajo más duro para el artista es llegar a ser una marca y habitualmente son sus éxitos musicales quienes les empiezan a dar ese conocimiento poco a poco. Quizás la suerte de Aitana es que su carrera arrancó con una audiencia inusual que logró hacerla conocida antes que sus éxitos musicales y seguro estos éxitos musicales han sido mayores porque estaba ella detrás, una cara conocida que ya generaba mucha expectación, y no defraudó», añaden.