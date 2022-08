El surrealista momento que vivió Lola Índigo en el tren

Lola Índigo no está parando durante la temporada estival debido a los diferentes conciertos que ha ido realizando y que tiene todavía pendientes de hacer en diferentes puntos del país. Es por eso que, la cantante tiene que coger diferentes medios de transporte, como por ejemplo el tren.

buenos días solo a este chaval pic.twitter.com/37MpWQGDNN — Lola 1ndigo (@lolaindigomusic) August 22, 2022

Ha sido en este transporte público donde la intérprete de La niña de la escuela ha vivido un surrealista momento que no ha dudado en compartir en sus redes sociales. Resulta que, la exconcursante de Operación Triunfo iba viajando, cuando de repente un joven se queda dormido apoyado en su hombro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lola Indigo (@lolaindigo)

Momento que ha querido grabar Lola. “No le conozco de nada, pero va tan a gusto, pobrecillo», comentaba en Instagram. Después, escribió en Twitter con mucho sentido del humor un comentario acompañado del clip que tan solo dura unos segundos. «Buenos días solo a este chaval», decía. La magia de las redes sociales volvió a hacerse presente y el propio protagonista de esta historia se pronunció al respecto. «No me preguntéis cómo acabé dormido en su hombro”, confesaba el joven en la Red.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lola Indigo (@lolaindigo)

Lola Índigo se sincera en ‘El Hormiguero’

El pasado mes de mayo Lola Índigo acudía a El Hormiguero para presentar uno de sus proyectos y durante la charla que mantuvo con Pablo Motos, la cantante se sinceró y abrió su corazón en directo. El presentador le preguntó sobre los problemas alimenticios que sufrió, concretamente cuando inició su andadura en el mundo del baile.

Índigo llegó a explicar que la llegaron a rechazar en algunos de los trabajos por su “físico”. “Es una parte de la que nunca he hablado”, arrancó diciendo visiblemente afectada al recordar este duro episodio de su vida. “Yo nunca me había atrevido a venirme a vivir a Madrid. Antes de irme a China yo había estado dando mis clasecitas y demás pero no me atrevía porque los castings a los que había venido más de una vez me habían tirado por mi físico. Sentía que no me iban a coger y no me iba a salir el curro. Entonces yo me quedé en mi zona de confort (…) En China me dijeron que, si quería seguir trabajando tienes que estar delgada como un palillo y yo me lo creí”, contó.

Eso no fue todo, porque continuó explicando que dejó de comer y padeció anorexia. Yo me di cuenta de que estaba enferma cuando pesaba cada cosa y me mataba de hambre. Estaba débil y no controlaba tanto mi movimiento. Me mareaba mucho”, indicó. Tras narrar esta etapa de su vida, Lola Índigo comentó cómo supero este problema de salud. “Con mucho y pasando un tiempecito en casa después de eso entendí que tenía que quererme un poquito más”, finalizó de lo más sincera.