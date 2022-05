Este martes ha acudido a divertirse a El Hormiguero Lola Índigo. La cantante ha presentado su nuevo proyecto, su propio documental titulado La Niña, que se estrena el próximo 13 de mayo en Prime Video. En la pieza audiovisual, la artista que se dio a conocer gracias a Operación Triunfo, narrará las distintas etapas por las que ha tenido que pasar para poder lograr la cima del éxito. Durante su intervención, Pablo Motos le ha preguntado por los problemas alimenticios que sufrió hace años, concretamente cuando comenzó su andadura en el baile.

Índigo ha explicado que la llegaron a rechazar en varios trabajos por su “físico”. “Es una parte de la que nunca he hablado”, ha comenzado diciendo visiblemente emocionada. “Yo nunca me había atrevido a venirme a vivir a Madrid. Antes de irme a China yo había estado dando mis clasecitas y demás pero no me atrevía porque los castings a los que había venido más de una vez me habían tirado por mi físico. Sentía que no me iban a coger y no me iba a salir el curro. Entonces yo me quedé en mi zona de confort” ha indicado. “En china me dijeron que, si quería seguir trabajando tienes que estar delgada como un palillo y yo me lo creí”, ha añadido.

Visiblemente emocionada, la artista ha continuado contando su historia. “Yo dejé de comer y tuve anorexia”, se ha sincerado. “Yo me di cuenta que estaba enferma cuando pesaba cada cosa y me mataba de hambre. Estaba débil y no controlaba tanto mi movimiento. Me mareaba mucho”, ha contado.

Cuando Lola sufrió este trastorno estaba viviendo en Los Ángeles. “Mis padres se empezaron a preocupar porque en mis fotos me veían como un cambio físico muy fuerte. Yo soy una tía muy grande y a mí se me notaba un montón. Mis padres me dijeron que me viniera y que me iban a llevar a no sé dónde. Mientras tanto, la mayoría de los comentarios eran de ‘estás increíble’ o ‘estás buenísima’. Y, claro, lo pones una balanza y dices ¿qué me importa más?”, se ha sincerado la cantante.

Sobre cómo logró superar este problema de salud, Lola Índigo ha revelado que «con mucho cariño y pasando un tiempecito en casa después de eso entendí que tenía que quererme un poquito más». Sin embargo, ha querido comentar que «hay que estar siempre en alerta porque la persona que alguna vez ha sufrido esto tiene que estar alerta toda la vida».

Después de esta estremecedora confesión de la invitada, Pablo Motos no ha dudado en dar un abrazo para arroparla. Desde que salió de la Academia, Lola Índigo no ha parado de cosechar éxitos en el terreno musical, a esto se le suman sus casi dos millones de seguidores que siguen sus pasos en Instagram.