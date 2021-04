Lola Índigo saborea la fama mientras recuerda sus complicados inicios

Puede que al gran público no le diga nada el nombre de Miriam Doblas Muñoz, pero si nos referimos a ella por su nombre artístico, Lola Índigo, la cosa cambia. Esta madrileña criada en Granada dio el salto a la fama en 2017 gracias a su participación en ‘Operación Triunfo’, a menudo catapulta de rostros conocidos. Allí se desenvolvió con el nombre de Mimi. Fue la primera expulsada y nada ni nadie pensaría que acabaría triunfando. Su aspecto fue evolucionando y su personalidad fue siendo cada vez más arrolladora hasta convertirse en lo que es hoy, una de las artistas más escuchadas de España. Por si fuera poco, estrena nueva oportunidad laboral. Lola va ser una de las capitanas ‘The Dancer’, el nuevo concurso de baile de TVE.

Sus primeros pasos los dio como bailarina y no fueron fáciles. Tuvo que dejar su ciudad y sacrificar «mi salud mental». La preparación no es fácil ya que es un trabajo que siempre exige estar en forma y no coger nada de peso extra. Tampoco fue sencillo dejar familia y amigos para cumplir un sueño. Ahora el tiempo le ha demostrado que fue una decisión acertada y es que uno recoge lo que siembra. Ahora será la encargada de elegir qué bailarines la acompañaran en su equipo de ‘The Dancer’ para llegar a la gran final.

En redes sociales también es un personaje importante. Supera el millón de seguidores y sus fans no pierden detalle de todo lo que postea. Ella lo asume con mucha naturalidad y con la sencillez de una persona que ha cumplido el sueño pero que no despega los pies del suelo.

Lola Índigo reconoce que su fichaje por el ‘talent show’ de Televisión Española le ha supuesto una inyección de alegría. Lo necesitaba ante la ausencia de conciertos. Y es que la pandemia ha dado al traste con todos los espectáculos musicales. La misma queja tenía Manuel Carrasco, que reconocía que echaba mucho de menos el calor de su público en los eventos. Mimi reconoce que «necesitaba algo fresco, algo nuevo en lo que desarrollarme».

La artista reconoce que un sueño por cumplir es el de ser actriz: «Me gustaría hacer algo de interpretación, sentir que tengo que ponerme a prueba». En definitiva, Lola es una de las representantes de ‘OT 2017’ que más éxito ha alcanzado y pese a que ya no habla tanto con sus compañeros, reconoce que siguen teniendo contacto. Con quien mejor relación tiene es con Roi Méndez.