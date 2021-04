Manuel Carrasco estrena una sorprendente nueva imagen

Manuel Carrasco está de estreno y no precisamente de una nueva canción ni álbum. El exconcursante de ‘Operación Triunfo’ se ha pasado a modelo por unas horas y gracias a una sesión de fotos ha dejado ver a todos su nueva imagen. El onubense ha cambiado de look y ha arrancado el mes de abril cambiando de look. He aquí el resultado.

Así es… ¡Manuel Carrasco se ha dejado bigote! El andaluz se ha deshecho de su clásica barba y la ha sustituido por un mostacho que se ha convertido en protagonista absoluto de su posado. Tanto es así que ha abierto un debate inesperado entre sus seguidores. «¡Todo bien por aquí! Pero qué ganas de subirme a un escenario», escribía Manuel.

Un pie de foto que ha dado el pistoletazo de salida a opiniones variopintas. «¿Y ese bigotín?», «Parece un italiano en Moscú», «Estás ideal con tu nuevo look», «¡Pero mira que eres guapo!», «La barba te sienta mejor», «¿Hola? No te aguanto con ese bigote…😍», son solo algunas de las reacciones de sus casi 2 millones de seguidores.

Lo cierto es que la imagen resulta muy inspiradora y el look de Carrasco va en armonía con el paisaje de fondo. Parece que no se le da del todo mal esto del modelaje. El artista ocupa con proyectos así el tiempo libre que le deja la ausencia de giras de conciertos. La pandemia por coronavirus se ha llevado por delante la mayoría de espectáculos musicales, dejando huérfanos a los cantantes del cariño de su público y viceversa. Manuel Carrasco tiene muchísimas ganas de subirse a un escenario y vibrar como antes de la llegada del virus. Un día más es un día menos.

A nivel personal, Manuel Carrasco está atravesando un momento dulce. Su familia es el pilar que rige su vida. Junto a Almudena Navalón ha formado una pareja ideal que se quiere, se respeta, se cuida y que han formado una bonita familia. Sus dos hijos, Chloé (nacida en 2007) y Manuel, que vio la luz en 2020. De hecho, el pequeño cumplió su primer año de vida el pasado 10 de marzo.

La pandemia y el drama sanitario vivido enseñó una dura pero eficiente lección al de Huelva, que tenía claro cuál era su pilar: «Nos hemos dado cuenta que la música es mucho más necesaria en nuestro día a día de lo que nos pensamos. La hemos valorado mucho en estos tiempos». En una entrevista a finales de 2020 dejó claro su objetivo para este año que avanza hacia su ecuador: En 2021 quiero hacer la gira que hemos dejado de hacer. Ojalá podamos cantar y que esto haya sido un mal sueño». Además habló de la sorpresa que le causaba el haber adquirido mayor éxito en esta etapa tan complicada: «Es una pasada que después de tantos años de trabajo esté ahora viviendo este momento de éxito».