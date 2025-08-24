Rocío Flores y su hermano David se reencuentran con Gloria Camila en un momento clave

Gloria Camila siempre se ha declarado una joven muy familiar y sus actos lo demuestran porque en todo momento ha estado muy pendiente de todo su clan. Por ello no es de extrañar que se haya juntado con sus sobrinos Rocío y David Flores, con los que mantiene una estupenda relación, para disfrutar de un plan veraniego. La pasada noche, los tres han acudido a un concierto muy simbólico para Gloria, ya que el cantante era su nuevo novio, Álvaro García. Un recital que tuvo lugar en el municipio de Alcalá de los Gazules, en Cádiz, que gozó de una gran aceptación por parte del público y en el que también han estado Manuel Bedmar, pareja de Rocío Flores, y Chema Esteban Ortega, sobrino del torero Ortega Cano y primo de Gloria, junto a su mujer Lorena Elorriaga.

Este encuentro familiar llega en un instante clave para la hija de La más grande. Hace escasos días fue confirmada como nueva concursante de Supervivientes All Stars y pronto pondrá rumbo a los Cayos Cochinos en busca de una segunda oportunidad. Por eso la cita musical puede haber servido a la colaboradora para despedirse, por unos meses, de algunos de sus familiares más cercanos. Una fiesta que coincide también con la participación de Rocío Carrasco en Hasta el fin del mundo, de TVE. Tal y como se puede ver en los videos, todos ellos han estado muy pendientes de David Flores Carrasco y le han profesado numerosas muestras de cariño. Unos gestos que evidencian el compromiso que tienen su hermana, su cuñado y su tía con él y que ponen en valor su interés y empeño por integrar al joven en actividades de ocio del día a día.

Rocío Flores, Manuel Bedmar, David Flores, Chema y Lorena en el concierto. (Foto: Gtres)

Para esta ocasión, todos ellos han optado por looks cómodos. La primogénita de Rocío Carrasco y Antonio David Flores ha llevado un vestido de corte midi de color blanco con calados. Un estilismo que ha completado con una chaqueta vaquera por si refrescaba por la noche y un bolso bandolera rojo. Por su lado, Gloria se decantó por unos pantalones vaporosos marrón chocolate y un top estampado con escote halter.

Rocío Flores a Cádiz y Rocío Carrasco a América Latina

Este plan distendido llega justo después de que la madre de Rocío y David Flores, Rocío Carrasco, se embarcara en la nueva aventura que va a emitir TVE. La televisiva ha puesto rumbo al otro lado del charco para comenzar las grabaciones de Hasta el fin del mundo.

Rocío Carrasco en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Un formato de supervivencia en el que pondrán a prueba sus capacidades y su espíritu de superación. Junto a ella participarán numerosos rostros conocidos como la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, las televisivas Alba Carrillo y Lucía Pariente, la artista Anabel Dueñas o el ecléctico y multidisciplinar Aldo Comas.

El noviazgo de Gloria Camila y Álvaro García

La unión sentimental que mantienen la influencer y el músico parece ir como la seda. Tal es la buena sintonía que Álvaro fue el encargado de acompañar a Gloria Camila durante uno de los días más duros de los últimos años: el fallecimiento de Michu en Arcos de la Frontera. No se separó ni un segundo de su pareja y estuvo preocupado por ella a lo largo de todo el duelo. Un acontecimiento que hizo que, de igual manera, compartiera esos dolorosos momentos con toda la familia Ortega-Mohedano. Pero en los últimos días, han surgido ciertos rumores que apuntan directamente a que podría haber desconfianza y mala relación con el clan.

Álvaro García y Gloria Camila este verano. (Foto: Gtres)

Antes de volar a Honduras, Gloria Camila está tratando de dejar todo lo más ordenado posible. Cabe recordar que el futuro de la pequeña Rocío, hija de su hermano José Fernando, todavía es una incógnita. Pero no sería eso lo único que rondaría sus pensamientos. Su vínculo con Álvaro se ha posicionado en un lugar central para la prensa y esto no agrada a la empresaria por el cuestionamiento constante que esto supone. Pese a todo, ambos han desmentido las habladurías y han deslizado que «todo está bien» entre ellos. Además, con la asistencia a este show han disipado las dudas que rondaban acerca de en qué punto se encuentra su idilio.