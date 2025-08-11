En pleno mes de agosto, cuando el calor aprieta y muchos rostros conocidos del mundo del espectáculo buscan refugio en la costa, José Ortega Cano ha decidido alejarse de Madrid y tomarse unos días de descanso en Costa Ballena, Cádiz. No es la primera vez que el torero elige este rincón gaditano para veranear, pero en esta ocasión el viaje tiene un significado distinto: llega tras unas semanas especialmente duras, marcadas por la muerte de Michu, madre de su nieta Rocío, y por la tensión familiar que este suceso ha provocado.

La repentina pérdida de Michu, ex pareja de su hijo José Fernando, no solo ha supuesto un duro golpe emocional, sino que también ha abierto un frente judicial por la custodia de la pequeña. A ello se han sumado las informaciones sobre un supuesto testamento de la joven, que habrían alimentado rumores y desencuentros entre las familias. Desde el primer momento, Ortega Cano se ha mostrado prudente y ha desmentido tener conocimiento sobre dicho documento: «De verdad, no se lo puedo decir. No tengo noticia de ello. Yo es lo primero que oigo», dijo recientemente.

José Ortega Cano en Cádiz. (Foto: Gtres)

En sus declaraciones sobre la muerte de Michu, el torero dejó entrever la sorpresa y la pena que le ha causado: «Ha sido una pena, una chica muy joven y, bueno, la vida. La vida. Yo no la encontraba así como para pasar lo que le ha pasado. Yo la notaba bien, no la notaba mal». Ahora, junto al dolor, lidia también con la polémica sobre la custodia de Rocío y las tensiones entre ambas familias.

Quizá por eso, Ortega Cano ha optado por refugiarse en el ambiente más calmado de Costa Ballena, acompañado de su hijo menor, José María, de 11 años; su hermana, Mari Carmen; y su cuñado, Aniceto. En la zona se le ha visto dando paseos al atardecer y montando en bicicleta por los senderos que rodean la urbanización. Aunque no ha querido hacer declaraciones extensas, sí ha atendido con amabilidad a la prensa y ha resumido su estado con un escueto: «Todo está bien». Su cuñado, más abierto, reconocía que «todo le afecta, que duda cabe, pero Ortega está muy bien, disfrutando de estos días por aquí».

José Ortega Cano en Cádiz. (Foto: Gtres)

Durante estos días en Costa Ballena, el diestro ha optado por mantener un perfil bajo, alejado del foco mediático y de cualquier polémica que pudiera enturbiar su descanso. Su prioridad ha sido centrarse en el tiempo que comparte con su hijo menor, José María, intentando crear un ambiente de calma y normalidad en medio del revuelo familiar y judicial que se ha desatado tras la muerte de Michu. Sin agenda pública ni compromisos profesionales a la vista, Ortega Cano se permite vivir el momento sin presiones ni prisas, disfrutando de una rutina sencilla que le ayude a recuperar fuerzas. Sobre su regreso a Madrid, el torero ha sido claro y honesto: «No lo sé exactamente, cuando me canse», dejando en evidencia que, por ahora, no tiene intención de volver a la capital hasta sentirse preparado.

En medio de esta situación complicada, el cariño que siente por su nieta Rocío sigue siendo una constante que ilumina sus días. Aunque las disputas legales en torno a la custodia de la pequeña han complicado aún más el escenario familiar, Ortega Cano no oculta el profundo afecto que le profesa. Ante la posibilidad de reencontrarse con Rocío pronto, el diestro se ha mostrado emocionado pero prudente, repitiendo con ternura y cierta melancolía: «Sí, es muy linda. Es muy linda».