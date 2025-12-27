Recorremos Alcalá de los Gazules, el pueblo que ha visto crecer a Alejandro Sanz

El 18 de diciembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de Alejandro Sanz. El artista celebra su cumpleaños ese día y ya ha alcanzado los 57, así que es un momento perfecto para echar la vista atrás y hacer un repaso de su brillante trayectoria. Como todo el mundo sabe, nació en Madrid, pero parte de su corazón pertenece a Cádiz porque ha pasado su infancia en Alcalá de los Gazules, un bonito pueblo que le ha robado el corazón y que es perfecto para visitarlo en esta época del año.

Alcalá de los Gazules forma parte de lo que se denomina la Ruta del Toro, un trayecto muy popular en el sur de España que siempre ha ocupado un lugar en el recuerdo de Alejandro Sanz. «Siempre he pensado que uno puede salir de Alcalá de los Gazules el tiempo que haga falta, pero es imposible que Alcalá salga de uno», declaró en una de sus entrevistas. Y es que, el artista se ha esforzado mucho por salir adelante y gracias a su dedicación ha llegado en lo más alto, pero nunca se ha olvidado de donde viene.

Un pueblo con encanto

Alejandro Sanz no se olvida de los veranos que ha pasado con su familia en Andalucía. Viajar desde la capital resultaba todo una aventura, pero se alegra profundamente de haber crecido tan cerca de sus raíces. «Los viajes en el 600 a Andalucía duraban 12, 14 o 16 horas para llegar a Cádiz. ¡En verano, con ese calor y los camiones aquellos! Eran horas para pasar Despeñaperros», comentó al respecto. Sin embargo, el camino merecía la pena porque les estaba esperando un destino de ensueño.

Panorámica de Alcalá de los Gazules. (Foto: Gtres)

Alcalá de los Gazules, en plena serranía de Cádiz, es un enclave que combina historia, naturaleza y una calma difícil de encontrar en otros rincones de la provincia. Sus calles blancas y empinadas conservan la esencia de los pueblos andaluces de interior, mientras que su entorno natural actúa como refugio para quienes buscan desconectar. No es casual que Alejandro Sanz, que pasó gran parte de su infancia en estas calles, siga considerando este lugar como uno de sus rincones predilectos para reencontrarse consigo mismo y con los paisajes que marcaron sus primeros años.

A pocos kilómetros del casco urbano se encuentra el sendero de la garganta de Puerto Oscuro, una de las joyas del Parque Natural de Los Alcornocales y uno de los recorridos más emblemáticos para quienes visitan la zona. Durante cerca de una hora de caminata, el paisaje sorprende con la presencia de ciervos, corzos y buitres leonados, además de una singular representación de laurisilva mediterránea favorecida por la humedad del parque. Estos valles estrechos, conocidos como canutos, generan la sensación de penetrar en una pequeña selva, un paraje que en otoño se convierte en escenario de la impresionante berrea, uno de los espectáculos naturales más bonitos de la serranía.

Una parada turística

Placa de Alejandro Sanz en Alcalá de los Gazules. (Foto: Gtres)

A pesar de la historia que hay detrás de este maravilloso pueblo, muchos lo conocen gracias a Alejandro Sanz. De esta forma, decenas de turistas recorren las calles en busca de algo que les conecte con el cantante. Según los últimos datos, sólo hay 4.886 habitantes. La cifra aumenta en temporadas de verano o periodos vacacionales, pero siempre reina la paz y la tranquilidad.

El artista fue nombrado hijo adoptivo de la localidad, por eso, siempre que puede afirma que es «una joya de la serranía de Cádiz» y estas palabras han hecho que muchos se interesen por desplazarse hasta allí.