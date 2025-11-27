Alejandro Sanz y Candela Márquez han posado juntos tras los rumores de crisis. Desde el inicio de su relación -que se hizo pública hace justo un año-, las especulaciones sobre las idas y venidas entre el artista y la actriz han estado muy presentes. Su manera de desmentirlas siempre ha sido una foto o una dedicatoria de amor, como en esta ocasión.

Fin a los rumores de ruptura

El pasado miércoles 26 de noviembre, la pareja acudió a una gala en la que pasearon su amor en la alfombra roja a través de gestos de cariño y miradas cómplices. En este evento, el intérprete de Corazón Partío fue homenajeado por su compromiso con el planeta. Un galardón que recogió muy agradecido y de la mano de su novia.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en una alfombra roja. (Foto: Gtres)

Una aparición cuanto menos significativa ya que hace solo unos días, la pareja fue noticia por haber tomado caminos sentimentales por separado. Fue hace tan solo diez días cuando Jordi Martín, colaborador de El Gordo y La Flaca, apuntó que la ruptura «habría sido por presuntos problemas de inseguridad de la actriz»: «Anoche cuando veo que no va -refiriéndose a Candela Márquez- a los Latin Grammy, me pongo en contacto con gente muy cercana a Alejandro Sanz y me dicen las fuentes que esta relación estaba super deteriorada. Esta relación se empieza a deteriorar cuando el famoso beso de Shakira y Alejandro Sanz. A Candela Márquez no le sentó nada bien. Me dicen que agarró un ataque de celos tremendo contra Shakira y que dejo la relación con Sanz, que se rompió».

Además, el tertuliano añadió que, «la distancia ha sido un factor clave para la separación»: «Desde hace unas semanas, ya tomaron la decisión de romper por completo. Es información oficial por parte del entorno de Alejandro Sanz. Me han dicho que han terminado, han roto y que no van a volver».

Richard Gere y Alejandra Silva posan con Alejandro Sanz y Candela Márquez. (Foto: Gtres)

Sin embargo, y lejos de la realidad, Sanz y Márquez han aparecido de lo más enamorados en este evento en el que Candela ha vuelto a lucir un vestido de su diseñadora de cabecera: Vicky Martín Berrocal.

El look de Candela Márquez

La firma de Vicky Martín Berrocal ha conquistado a numerosas celebrities. Una de ellas, a Candela Márquez. Para esta gala organizada por la revista ELLE, la actriz ha vuelto a confiar en la diseñadora para su puesta en escena.

Candela lució un vestido de Vicky Martín Berrocal. (Foto: Gtres)

La novia de Sanz ha apostado por uno de sus colores fetiche para esta fiesta: el rojo. El vestido, el gran protagonista de su estilismo, ha seguido varias tendencias, como el escote en onda o la silueta de sirena que aportaba movimiento al traje. Asimismo, otro de los detalles más destacados del look es su espalda abierta, que aporta sofisticación, elegancia y sensualidad.