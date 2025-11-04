Candela Márquez ha reaparecido en un evento en Madrid tras unos días en México, donde ha celebrado el Día de los Muertos. Además, en este viaje exprés también ha aprovechado para ir a un concierto de su novio, Alejandro Sanz, con el que acaba de dar un paso más en su relación.

Pese a que Candela es española, lleva más de una década trabajando fuera de España. Su proyecto como actriz le ha obligado a pasar temporadas fuera del país y, por tanto, lejos de su familia. Sin embargo, la novia del cantante ha desvelado que, en un principio, tiene pensado instalarse en Madrid de manera permanente.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en un evento juntos. (Foto: Gtres)

Los planes de futuro de Alejandro Sanz y Candela Márquez

Hace justo un año que salieron a la luz los rumores de relación entre Sanz y Márquez. Fueron los comentarios del artista español en las redes de la actriz lo que hizo saltar las alarmas. Sin embargo, lejos de ocultarlo -y tras la pillada-, decidieron gritarlo a los cuatro vientos y, desde entonces, no se han separado.

Durante estos casi doce meses, la pareja ha paseado su amor por distintos rincones del mundo e incluso han presumido de su idilio en redes sociales, donde han compartido algunos de sus planes o viajes juntos, así como declaraciones de amor o citas.

Alejandro Sanz junto a Candela Márquez. (FOTO: GTRES)

Sin embargo, no es así cuando tienen que enfrentarse a un photocall. Desde que comenzara a salir con Sanz, ha sido habitual ver a Márquez en alfombras rojas. Aunque en su perfil social sí que dedica mensajes a su novio, cuando se sitúa delante de la cámara prefiere no dar demasiados detalles de su vida privada.

En su última aparición pública, la actriz ha concedido unas declaraciones a la prensa donde ha roto con la excepción y ha dado detalles de sus planes de futuro con el intérprete de Corazón Partío. Además, Márquez ha revelado que por fin, tras años pasando el mes de diciembre fuera de su hogar, se reunirá con su familia… ¿Acudirá junto a Sanz?

Candela Márquez en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Navidades no sé, pero voy a estar con toda mi familia. Es la primera vez en doce años que voy a estar con ellos», ha explicado. Además, la joven ha comunicado una importante decisión sobre su futuro junto al artista. «Me quedo a vivir España, acabo de regresar de México, allí estuve por Halloween», ha confesado.

Además, la protagonista de La seductora ha hecho un balance de su primer año de noviazgo con el intérprete de Mi Marciana. A pesar de los rumores de crisis o incluso separación que han protagonizado este año -ya que en alguna ocasión se han dejado de seguir en redes sociales- o la polémica del vídeo de Sanz y Shakira en la que se mostraban de lo más cómplices -un gesto que, al parecer, molestó a Márquez-, la novia de Sanz ha dicho que «está muy feliz» junto al cantante.