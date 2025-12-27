Los hijos de Blanca Fernández Ochoa se sinceran sobre la triste desaparición de la deportista

Blanca Fernández Ochoa perdía la vida en agosto de 2019 en La Peñota. El triste desenlace de la deportista se descubrió tras 11 días de intensa búsqueda tanto de voluntarios como de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, unidos a sus hijos, Olivia y David, buscaron sin descanso por las inmediaciones de la Sierra de Guadarrama. Ahora, cuando se cumplen seis años y varios meses de la muerte de la esquiadora, sus vástagos, fruto del matrimonio que mantuvo con David Fresneda, han acudido como invitados al plató de ¡De viernes! y se han abierto en canal con Bea Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores.

Los jóvenes hicieron un intenso repaso por todo lo relativo a la desaparición de su madre y el posterior hallazgo del cuerpo, hablaron de la importancia de la salud mental, de los riesgos que conlleva ser deportista de élite de una disciplina individual y de los consejos que siempre les daba su madre para enfrentar la vida. El primer indicativo que hizo a la familia de Fernández Ochoa pensar que algo no iba bien fue que emprendió su camino sola, sin Choco y Trufa, dos perros que tenía y que eran sus fieles e incondicionales compañeros. «Eran un pack de tres», relataban. Algo que dejó entrever que no era una ausencia como otras que habían ocurrido con anterioridad y que utilizaba para evadirse. «Mi madre se iba sus dos días para desconectar pero desconectar de tus hijos ya me sonaba raro. Nunca lo había hecho», han afirmado.

David y Olivia Fresneda Ochoa en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

El último día de Blanca y su hija Olivia

A lo largo de la entrevista, Olivia ha recordado muy emocionada cómo fueron las últimas horas que compartió con su progenitora. «Fue un día espectacular», ha declarado. Tanto es así que ha revelado que, durante esa jornada, «la vio mejor que nunca». Fueron a comer juntas, dieron un paseo e incluso fueron a hacerse las uñas. Unas actividades simples que para nada hacían presagiar el dramático final. La ausencia de respuesta a las llamadas de Olivia puso a la joven en la peor tesitura. «Hacía como tres días que no me contestaba», ha rememorado. «Pasaron cuatro días y la llamé y la llamé y la llamé», ha contado recordando los angustiosos instantes. Fue entonces cuando el silencio sepulcral marcó el inicio del fin y puso a su descendiente en la peor de las tesituras.

Olivia Fresneda Ochoa en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Sin embargo, tal y como han apostillado Olivia y David, era muy buena actriz. Es por ello que todo lo que sufría lo llevaba por dentro, dejando en su exterior alegría, simpatía y nobleza a raudales. «Se lo guardaba todo». Este hermetismo llegó hasta tal punto que nunca trató de hacer partícipes a sus hijos de su enfermedad ni de sus problemas, tratando de mantenerlos al margen para no hacerles daño ni trastocar sus vidas.

David Fresneda Ochoa en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

Los 11 días que duró la desaparición y búsqueda de Blanca fueron un auténtico shock para sus vástagos. La tensión la inundó hasta tal punto que Olivia no recuerda muchos de los momentos y algunas escenas se han bloqueado en su cabeza. En el lado contrario está David que, pese a la dureza de la situación, «recuerda todo perfectamente». Todo esto les llevó a hablar abiertamente de la salud mental y han llegado a la conclusión de que «hay que normalizarlo mucho más, es una enfermedad y hay que tratarlo como tal», han sentenciado. Una afirmación que refleja que son muy conscientes de la importancia del bienestar emocional que, resquebrajado en el caso de Blanca, les quitó a su madre de su lado.