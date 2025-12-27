De Norma Duval a Ortega Cano, artistas y ‘celebrities’ se enfrentan en un partido solidario

El Estadio de Vallecas, campo del Rayo Vallecano de Madrid, se ha convertido en el epicentro de la solidaridad y del apoyo a los miembros de la Fundación Theodora. En torno a esta organización sin ánimo de lucro se ha celebrado un partido de fútbol que ha enfrentado a celebrities y a artistas movidos con el único fin de recaudar fondos para ayudar a los niños hospitalizados para que puedan tener momentos de evasión, juego, escucha y sonrisas y dar visibilidad a la ONG. Se trata de la 33ª edición de una cita que se ha convertido en todo un clásico de la Navidad madrileña y está organizada por el empresario Richy Castellanos.

Hasta el enclave mencionado se han trasladado numerosos rostros conocidos que no han querido perderse la cita. Entre los asistentes se encontraban figuras tan relevantes del panorama social como la ex vedette Norma Duval —que es la primera vez que participa—, el maestro José Ortega Cano, la televisiva Rosa Benito y su hija, Rosario Mohedano, entre otros muchos colaboradores.

Foto de grupo del partido. (Foto: Gtres)

Los famosos que disputaron el partido

Divididos en equipos diferenciados por colores, los participantes se enfundaron en camisetas rosas y verdes. En el equipo rosa se encontraban miembros como el ilusionista Jorge Blas, el cineasta Santiago Segura, el actor Rubén Sanz, la cantante Nika, el intérprete Jorge Sanz, la vocalista y compositora Lluvia Rojo, el músico DJ Nano, la taekwondista Coral Bistuer, el productor Luis Miguel Seguí o el presentador Roberto Leal.

Norma Duval y otras compañeras en el partido benéfico. (Foto: Gtres)

En contra de los mencionados han jugado defendiendo el color verde algunos como el maestro José Ortega Cano, el humorista Pablo Carbonell, Roscón —hijo de Samantha Vallejo-Nágera—, la cantautora flamenca y pianista María Toledo y el guitarrista Vicente Amigo o el cantaor Joaquín Cortés.

José Ortega Cano en le partido benéfico. (Foto: Gtres)

Este encuentro ha supuesto la reaparición de Candela Márquez después de anunciarse su ruptura con Alejandro Sanz, que llegó tras varios meses de intensos e incesantes rumores que no hacían más que evidenciar el cisma de la pareja. La joven, que estuvo arropada por compañeros en todo momento, ha formado parte del conjunto de equipación rosa y ha mostrado un rostro tranquilo y sereno a lo largo de la cita, en la que ha reído y compartido confidencias con asistentes como Rosa Benito.

Candela Márquez en el partido solidario. (Foto: Gtres)

Nicolás Vallejo-Nágera también estuvo presente en el césped acompañado de su hijo Andrea —el que tuvo en común con Paulina Rubio—. El empresario se encuentra atravesando unas Navidades muy especiales, puesto que la Corte de Estados Unidos le ha permitido pasar fechas tan señaladas con su vástago en España. Es por eso que ambos, rodeados de su extensa familia, han disfrutado de la Nochebuena en el pueblo segoviano de Pedraza, donde reside su hermana, la chef Samantha Vallejo-Nágera.

Nicolás Vallejo-Nágera en el Estadio de Vallecas. (Foto: Gtres)

Por otro lado, también se han trasladado hasta Vallecas la actriz y humorista Nerea Garmendia junto a su novio Luis Díaz y el único hijo que tienen en común. Edmundo Arrocet, que continúa inmerso en la redacción de sus memorias —en las que analizará y contará al detalle sus años de relación con la recordada María Teresa Campos—, no ha dudado en colaborar en este evento solidario.