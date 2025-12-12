Joaquín Cortes desvela cómo es la Navidad en una familia gitana: "Nos juntamos 150 personas"

Joaquín Cortés ha estado en un acto benéfico organizado por la Fundación Theodora y ha explicado que para él es importante participar en este tipo de causas porque quiere que los pequeños de la familia sigan sus pasos. «Los niños copian a sus padres y yo quiero que vean que su padre es solidario», ha empezado diciendo. Justo después ha explicado cómo pasará las fiestas de diciembre y ha hecho especial hincapié en que su entorno es gitano y «nosotros para las Navidades somos maravillosos».

El artista ha contado que se trasladará hasta Córdoba para disfrutar de la época más mágica del año. «Ya sabéis que soy gitano, entonces, la Navidad en una familia gitana es una maravilla», ha declarado con orgullo. Después ha explicado que en su casa hay gente de todas las generaciones y todos se unen para cantar, bailar y celebrar la Nochebuena. No dejan fuera a nadie e incluso reciben a algunos amigos cercanos para hacer la fiesta todavía más grande.

Joaquín Cortés en el evento de la fundación Theodora. (Foto: Gtres)

«Lo pasamos muy bien, además somos todos familia. Hay diferentes generaciones, hay niños, abuelos… y nos estamos todo el rato abrazando porque nos queremos mucho. Nosotros, de verdad, no os sintáis mal, pero nosotros para las Navidades somos maravillosos. Yo siempre estoy fuera y vuelvo a casa por Navidad, como el anuncio», declara.

Joaquín Cortés es uno de los artistas más importantes de nuestro país y su agenda está repleta de compromisos. Sin embargo, el mes de diciembre es clave para él y no deja pasar la oportunidad de juntarse con sus hermanos, primos, tíos y sobrinos.

El deseo de Joaquín Cortés

El bailarín ha recalcado que tiene muchos planes para el 2026, por eso su deseo para el próximo año es salud y energía para afrontar su nueva hoja de ruta. «Estoy muy contento con mi vuelta a los escenarios. Yo moriré con las botas puestas», comenta, dejando claro que la jubilación no entra en sus planes.

Después de estar un tiempo centrado en otros asuntos, Joaquín ha preparado un espectáculo para encontrarse con su público español de una forma especial. Reconoce que le hace ilusión porque siente que va a reconectar con sus orígenes. «Hombre, claro, imagínate si me han salido los dientes en los escenarios, nunca mejor dicho, y el artista que nace y muere en el escenario», recalca.

Cuando un equipo de la agencia Gtres le pregunta por su deseo para 2026, declara: «Pues nada, sobre todo salud. Lo más importante, que siempre lo digo, la salud, lo primero. Luego ya, y el amor. Luego ya lo que es el dinero, el dinero viene y va, los amigos vienen y van. Lo importante es la salud, el amor, la familia y ya está y los seres queridos».

Tal y como hemos indicado al principio de estas líneas, el artista ha estado en un evento solidario y ha aprovechado para contar que acude todos los años porque para él es fundamental ponerse en el lugar del prójimo. «A mí me gusta ser muy solidario aquí y también fuera de España. Y bueno, estas causas tenemos que estar todos, además por la Fundación Theodora, que van a todos los hospitales de muchas ciudades de España y la verdad que esto es una maravilla», comenta. De esta forma, confirma los valores que le han abierto el corazón de tanta gente.