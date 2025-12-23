José Ortega Cano cumple 72 años rodeado de casi todos sus familiares y de numerosos rostros VIP. El diestro ha celebrado una vuelta más al Sol en el restaurante La Pesquera, donde ha desvelado el buen momento que atraviesa pese a las sonadas ausencias a esta fiesta, en la que además de haber una tarta y varios posados, no han faltado dardos por parte de algunos miembros del clan.

El dardo de Gloria Camila a su hermana y a Ana María Aldón

Fiel a su naturalidad ante las cámaras, Gloria Camila Ortega no ha dudado en hablar abiertamente sobre dos de sus archienemigas: su hermana Rocío Carrasco y sobre su ex madrastra, Ana María Aldón.

Los VIPs que han acudido al cumpleaños de Ortega Cano. (Foto: Gtres)

En primer lugar, la colaboradora televisiva ha dicho que su padre -pese a haberse casado en segundas nupcias con la madre de su hermano pequeño-, nunca ha olvidado a Rocío Jurado: «Nunca ha olvidado a mi madre, ni lo va a hacer. Se han querido muchísimo, él sigue queriéndola, la recuerda todos los días. Uno rehace su vida, pero fue un amor muy grande».

A pocas horas de reunirse de nuevo para celebrar la Nochebuena, Gloria Camila ha desvelado que la Navidad le pone muy sensible por «las discordias» y por las personas que ya no están en su vida. Además, ha descartado cualquier tipo de reconciliación con personas que formaron parte de su pasado: «No, te podría mentir, pero soy anti Navidad, ¿por qué tengo que hablar con la gente que me ha hecho daño? Son fechas para los que están durante todo el año, pero no reconciliación».

El posado de Ortega Cano con sus tres hijos. (Foto: Gtres)

Sobre su hermana Rocío Carrasco, la tertuliana ha deslizado que recientemente vio un vídeo que no le gusto nada: «Se critica mi actitud, pero vi un vídeo en el que ella se reía de mi padre y va con mi disminuyendo ese metaverso. No voy a nombrar ni los que están ni a los que se les espera».

En cuanto a Aldón, la hija del maestro ha confesado que «siempre la ha respetado», pero que ello no implica que vayan a acercar posturas: «No tengo nada que hablar con nadie ni nada que cerrar».

Rocío Flores le manda un zasca a su madre

Quien también ha pasado por el photocall ha sido Rocío Flores. La primogénita de Antonio Flores y Rocío Carrasco, en primer lugar, se ha deshecho en halagos hacia el gran protagonista de la noche, al que considera su abuelo pese a no serlo de sangre: «Me ha criado, es mi abuelo y lo amo con todo mi corazón. Hace muchos años que no venía a celebrar su cumpleaños con él. Siento orgullo y admiración por mis abuelos».

Además, ha aprovechado la ocasión para añadir que su abuela, Rocío Jurado, no estaría nada orgullosa de la tensión familiar: «Si levantase la cabeza la pobre mía… Ella me apoyaría y estaría diciéndome las cosas que hago mal. Nada hubiese pasado si estuviera ella».

Rocío Flores y Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Finalmente, la joven ha explicado que los próximos días los pasará en Málaga junto a su padre, con el que atraviesa «un momento muy bonito» y le ha mandado todo su apoyo a Olga Moreno, a la que consideró su madre: «Forma parte de mi vida, es una de las personas más importantes, me ha criado». Todo un zasca a su madre, Rocío Carrasco, con la que no mantiene ningún tipo de relación.

José Ortega Cano desvela que escribirá sus memorias

Por su parte, el gran protagonista de la noche, que ha mostrado cierta nostalgia por el recuerdo de Rocío Jurado, ha confirmado una noticia que era un secreto a voces: la llegada de sus memorias: «Es posible que haga un documental o unas memorias, pero estamos en ello, puede ser en 2026».