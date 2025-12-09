Al descubierto las primeras imágenes de Gloria Camila Ortega y Manuel Cortés juntos: "Hubo diversión"

Gloria Camila Ortega y Manuel Cortés ya no se esconden, y es que en medio de los intensos rumores que les relacionan sentimentalmente, ahora han sido pillados juntos disfrutando de la noche madrileña. Imágenes exclusivas publicadas por la revista Semana y que han adelantado desde El tiempo justo.

«Son las primeras imágenes de Gloria Camila y Manuel Cortés disfrutando de la noche madrileña después de que crecieran las sospechas de que podrían tener algo bonito entre ellos», ha informado Jorge Borrajo, director de la revista, en el programa. Mientras que, por su parte, la hija de Ortega Cano dejaba entrever que ella prefiere ver primero las imágenes, para después opinar y ha advertido que su respuesta podría variar «en función de lo que vea».

Captura del programa ‘El tiempo justo’ con Gloria Camila y la portada de la revista ‘Semana’. (Foto: Telecinco)

Gloria Camila aclara su situación tras ser pillada con Manuel Cortés

Eso sí, la joven no ha tenido problema a la hora de reconocer que «hubo diversión y pasamos muy buena noche. Somos amigos», ha incidido. Y deja la puerta abierta a lo que pueda pasar en un futuro. «No sé que va a pasar el día de mañana, pero a día de hoy somos solo amigos».

Tras hacerse pública su ruptura con Álvaro García, Gloria aseguraba que no tendría intención de volver a probar suerte en el amor ni dar pie a ningún romance. «Siempre me relacionan con los mismos. Manuel y yo somos amigos desde hace años. No hay absolutamente nada ni se está iniciando un romance. Es mentira», declaraba recientemente muy tajante. De igual modo, pese a que ella considera que la gente «tiene muchas ganas» de verla enamorada y «emparejarla», de momento no está por la labor.

Manuel Cortés. (Foto: Gtres)

Tras su paso por Supervivientes All Stars, la hija de Ortega Cano reflexionaba mucho respecto a su situación. Y es que la vida le había dado un gran vuelco, por lo que no se sentía capaz «mentalmente ni emocionalmente» de seguir teniendo una relación. De ahí, que tomase la decisión de romper con Álvaro tras 10 meses juntos. «Es maravilloso, un tío increíble, no tengo nada malo que decirle. Sé que va a triunfar. Nos tenemos mucho cariño y respeto», declaraba en El tiempo justo.

La opinión de Raquel Bollo

Sin embargo, puede que Manuel Cortés haya conseguido hacerla cambiar de opinión. Un acercamiento que incluso Raquel Bollo, madre de Manuel, vería con buenos ojos. «Me parece una niña maravillosa. Hemos coincidido también precisamente en muchas cosas de moda, y compartimos, a veces platós», se pronunciaba al respecto cuando le han preguntado por el tema.

«Mi hijo y yo hemos hablado de esto con normalidad. Gloria y él se conocen desde que son pequeños, hay muy buen rollo. Yo lo que digo siempre que me preguntan sobre esto, es que a mí me da hasta apuro, porque parezco como la suegra y se me hace raro», explicaba durante su intervención en el programa Fiesta.

Manuel Cortés y Raquel Bollo. (Foto: Gtres)

De momento, parece que la relación entre ambos sigue avanzando poco a poco, contando con el beneplácito de aquellos que les rodean. ¿Terminará dando lugar a una bonita historia de amor?