Gloria Camila habla más claro que nunca y desvela si está enamorada de Manuel Cortés

Gloria Camila ha estado un tiempo apartada de los platós, pero ha regresado con más fuerza que nunca. Sin darse cuenta se ha convertido en uno de los grandes personajes del momento, especialmente desde que le han relacionado con Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo. La colaboradora no quería tocar el tema públicamente, pero ha acabado rompiendo su silencio delante de los micrófonos de la agencia Gtres. Los reporteros le han pillado saliendo de un concierto del artista y ha asegurado que únicamente ha acudido porque le gusta su música y porque son buenos amigos. No hay nada más, según dice.

«He venido a apoyar a un amigo», ha contestado Gloria cuando le han preguntado por el detalle que ha tenido con el hijo de Raquel Bollo. La joven no iba sola, sino que estaba acompañada por Amor Romeira, otra tertuliana de Telecinco. Han entrado juntas a la fiesta y han salido cuando ha terminado el evento. Un detalle importante es que Gloria no ha esperado a Manuel, aunque también hay que tener en cuenta que quizá estén intentando no coincidir.

Gloria Camila en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Manuel Cortés ha dado varias entrevistas hablando de su vida privada, pero siempre ha dicho que no quiere que su faceta como personaje del corazón eclipse a su trabajo encima de los escenarios. Por este motivo, se ha mantenido al margen cuando la prensa le ha preguntado por su presunto romance con Gloria Camila. Ha sido esta última la que ha hablado claro para evitar que los rumores sigan creciendo. La pregunta es: ¿Habrá conseguido convencer al público de su versión?

Gloria Camila ha sido muy clara

Gloria Camila conoce perfectamente cómo funciona la televisión, así que sabe que ha llegado el momento de sincerarse. Se ha desvinculado del hijo de Raquel Bollo en el terreno sentimental, pero admite que tiene una relación de amistad con él.

Manuel Cortés en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

«No hay absolutamente nada, ni se está iniciando romance ni nos hemos visto, es mentira una vez más, una de tantas. La gente tiene muchas ganas, pero yo estoy bien», recalca. Durante mucho tiempo, prefería guardar silencio para evitarse problemas, pero cree que ha llegado la hora de pasar a la acción.

La influencer asegura que es muy fan del flamenco y que esa es la razón por la que ha estado en el espectáculo protagonizado por Manuel. «El concierto bien, la verdad que muy guay y maravilloso, con gente muy profesional, muy maravilla, tendríais que haber entrado para bailar. Yo apoyo a mis compañeros y a mis amigos, y a mí el flamenco es que me muero ahí».

La otra polémica de Gloria Camila

Dejando a un lado su vinculación con Manuel Cortés, Gloria Camila tiene otro asunto encima de la mesa. Ana María Aldón, la ex mujer de su padre, ha puesto a la venta un vestido que diseñó para ella cuando se llevaban bien. La colaboradora, al enterarse, ha estallado y ha pedido un porcentaje, pues cree que hay gente que querrá comprarlo por la historia que hay detrás.

Ana María Aldón en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

«Voy a tomármelo con filosofía porque estoy en un momento de mi vida en el que puedo saltar por los aires a la mínima. Que ella diga que ha ayudado a confeccionar este vestido después de las horas que yo he invertido en diseñar y confeccionar este vestido… Yo merezco respeto, no juguéis con el pan de mi familia porque yo no juego con el pan de nadie», ha declarado Ana María, visiblemente molesta.

«Me gustaría que los que dicen que este vestido es muy feo ver si habrían tenido el valor de decirle a Gloria que estaba fea ese día, porque la verdad hay que reconocerla y ella ese día estaba guapísima», concluye. Después ha dejado claro que no tiene ningún problema con los Ortega, por eso no entiende los continuos ataques que recibe.