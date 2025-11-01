Ana María Aldón se queda en shock al recibir una información sobre el testamento de Michu

Ana María Aldón se ha quedado muy descolocada con una información que le ha planteado la periodista Marisa Martín-Blázquez en el programa Fiesta, espacio en el que ambas ejercen de colaboradoras. El asunto tiene que ver con Michu, la ex de José Fernando, quien falleció de manera repentina el pasado mes de julio.

La joven dejó un testamento que está dando mucho de qué hablar, pero hasta la fecha nadie sabía al 100% cuáles eran sus última voluntades. Teniendo en cuenta la buena relación que tenía con Ana María, muchos pensaban que su deseo era que la pequeña se quedase con ella.

Marisa Martín-Blázquez le ha enseñado un papel a Ana María Aldón. La colaboradora lo ha leído atentamente y ha dicho: «Está mi nombre y mi DNI». Más adelante le han recomendado que pida consejo a un especialista para conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades. «Yo quiero saber si tengo algún compromiso legalmente. Entiendo que alguien se debería de poner en contacto conmigo porque hay una irregularidad», ha comentado al respecto.

Michu en Jerez de la Frontera. (Foto: Gtres)

Según cuenta, ningún miembro de la familia de Michu le ha dado explicaciones y los Ortega también han optado por el silencio. «Necesito que legalmente alguien con un peso importante en el marco de la legalidad me diga qué tengo que hacer, si tengo alguna responsabilidad. No hablo de la moralidad». Más adelante ha dado algunos detalles que explican el vínculo que tenía con Rocío, la hija de la fallecida y nieta de José Ortega Cano.

Ana María Aldón, una «abuela» entregada

Durante el tiempo que Ana María Aldón estuvo con José Ortega Cano, ejerció de abuela de la pequeña Rocío, pues siempre ha tenido muy buena mano con los niños y además quería ayudar a Michu. «A esa niña le recogía, le bañaba, le cambiaba los pañales, le daba los potitos… ¡Todo! Ella me lo pidió a mí porque era yo quien cuidaba y hay algo que se me escapa, porque a mí no me ha llamado nadie todavía», ha declarado.

Ana María Aldón en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Aldón ha pedido más información. Según dice, todo lo que ha pasado le ha dejado huella porque no quiere cometer ningún error y mucho menos de forma involuntaria. «Me causa mucha ansiedad, este verano ni siquiera he estado trabajando. Dejé mi puesto aquí, estaba atravesando y sigo atravesando un momento muy duro, el no saber, que nadie me notifique… Si estoy en estas últimas voluntades asumiré lo que me corresponda, porque para eso en su día me comprometí. Quiero cumplir con todo lo que moralmente se me pidió y lo que legalmente me corresponda. Necesito y quiero información, saber qué tengo que hacer».

Ana María Aldón está preocupada

Emma García se ha puesto en la piel de su colaboradora y ha admitido que la entiende perfectamente, pues Michu le pidió en su momento que, si le pasaba algo, cuidase de su hija y ahora ella se ha quedado con la duda. «A nivel moral es fuerte para Ana María, porque ella se queda con esas palabras de la persona que lamentablemente fallece y ese runrún. Nadie le comunica nada, pasan los meses y ahí está sin saber si debe o no… Es complicado de asumir y digerir, es muy complicado», comenta la presentadora.

«Es que me comprometí con ella, me lo pidió en la cocina, lo recuerdo perfectamente. El día de su fallecimiento estuve toda la noche sin dormir porque sabía lo que me había pedido a mí y lo que quería que pasara con su hija», ha añadido Aldón.