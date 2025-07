Última hora sobre la trágica muerte de Michu: pendientes de la autopsia para velar su cuerpo

El cuerpo de María Rodríguez Gamaza, más conocida como Michu, ha sido hallado sin vida en su domicilio durante la noche de este lunes, 7 de julio. Tenía 33 años y, por el momento, no han trascendido las causas de la muerte, aunque varios medios apuntan a que podría tratarse de algo relacionado con problemas de corazón, ya que ha tenido que ser intervenida en alguna que otra ocasión por una enfermedad congénita que padecía de nacimiento. De hecho, tenía reconocida una discapacidad del 38% por ciertas limitaciones físicas que le impedían llevar una vida con total normalidad.

Según ha podido saber LOOK acerca de la última hora de este trágico suceso, los restos mortales de Michu se encuentran en este momento en el anatómico forense, a espera de realizársele la autopsia. Motivo por el cual, los familiares deberán esperar a que se ubique una sala en el tanatorio para velar su cuerpo. No obstante, este proceso no suele ser inmediato, por lo que es probable que no sea durante la jornada de este 8 de julio cuando los seres queridos de la gaditana puedan despedirse de ella.

Michu junto a su hija en Cádiz. (Foto: Gtres)

Michu saltó a la fama a raíz de conocerse su relación sentimental con José Fernando, hijo de José Ortega Cano y Rocío Jurado. Su historia ha acaparado multitud de titulares a lo largo de los años, ya que ha estado marcada por las idas y venidas. A pesar de todo, en mayo de 2017, vivieron uno de los días más especiales de su vida con la llegada de su primera y única hija en común, a quien pusieron el nombre de Rocío en honor a su abuela materna.

El mismo año que la pequeña llegó a sus vidas, la pareja decidió poner punto y final a su noviazgo. En 2024 decidieron darse una nueva oportunidad pero no salió bien: al poco tiempo trascendió una supuesta infidelidad por parte del hijo de Ortega Cano y se sumó la pérdida del segundo bebé que esperaban. En ese momento, Michu concedió una entrevista a la revista Semana, encargada de anunciar la triste noticia de su muerte, y confesó cómo había vivido el aborto y su nueva ruptura con José Fernando. Desde entonces, lo cierto es que parecía haber decidido apartarse del foco mediático. De hecho, eran pocos los datos que se conocían de su vida actual.

Según el medio citado, actualmente trabajaba como consultora de una empresa de productos de belleza, la misma para la que Rocío Flores ejerce de embajadora. Además, a través de sus redes sociales, compartía su otra faceta más personal, y es que estaba muy centrada en la crianza de su única hija, de la que se sentía muy orgullosa, tal y como ella misma contaba en el universo 2.0. «Ella es la roca en la que me apoyo. Es el sol de mis días. Y digan lo que digan, me convirtió en todo lo que soy», escribía hace tan solo unos meses en su perfil de Instagram.

Por ahora, el entorno de Michu no se ha pronunciado sobre su repentina muerte, así como tampoco ha trascendido ninguna reacción por parte de la familia de José Fernando, quien seguía manteniendo cierto contacto con ella por la hija que tenían en común. El único rostro conocido que, de momento, ha mostrado sus condolencias públicamente ha sido Kiko Hernández, el colaborador de televisión que coincidió con Michu en algún que otro programa de la pequeña pantalla. «D.E.P», escribía.