La vida de José Fernando Ortega, el hijo de la siempre recordada Rocío Jurado y José Ortega Cano, romperá su silencio como nunca en una reveladora entrevista en la que hablará de la relación con su madre y de cómo se enteró del fallecimiento de esta, que no fue a través de sus familiares, si no por televisión. El hermano de Gloria Camila Ortega siempre ha estado en el punto de mira debido a sus problemas con la justicia, con el alcohol y con las drogas. Ahora, está dispuesto a hablar como nunca sobre su vida y recordar algunos episodios familiares desconocidos hasta la fecha.

Las revelaciones de José Fernando sobre el clan Mohedano Ortega

En diciembre de 1999, Rocío Jurado y José Ortega Cano presentaron a sus dos hijos adoptivos, Gloria Camila y José Fernando, dos menores de colombianos cuya vida no ha sido nada fácil debido a la muerte de su madre, sus enfrentamientos con su hermana, Rocío Carrasco, y sus altercados con la prensa de nuestro país.

Jorge Borrajo, colaborador de TardeAR, ha destapado que el hijo del torero retirado y de la intérprete de Como Una Ola, será portada de la revista que dirige el próximo 2 de abril. «Mañana José Fernando va a dar una entrevista que califico como muy bonita y emotiva. Creo sinceramente que a la gente le va a encantar, nos habla de sus recuerdos con su madre, de cómo Rocío Jurado iba todas las noches a darle las buenas noches a su habitación cantándole una canción, cómo jugaba o cómo hacía los deberes con él. Nos dice también que siempre le decía que tenía que sonreír más, que era muy serio», ha comenzado diciendo.

José Fernando Ortega y Gloria Camila. (FOTO: GTRES)

El director de Semana ha dicho que «José Fernando es un chico muy serio», aunque ello no ha supuesto que no se haya abierto en canal para contar algunos secretos de su vida o episodios desconocidos hasta la fecha.

Concretamente, según Borrajo, el hermano de Gloria Camila contará la parte más dura de su vida: el fallecimiento de su madre, Rocío Jurado, que perdió la vida en junio del 2006 tras luchar contra el cáncer: «También nos cuenta la parte más dura de todo esto. Nos dice que a él nadie le dice que su madre ha fallecido, que él se entera por la televisión. No es que se lo intentaran ocultar, pero viendo la situación, enciende la tele y se entera. Incluso a mí personalmente esto es lo que más duro me parece y cómo poco antes de morir habla con ella para recordarle que dentro de poco era su cumpleaños y que esperaba que estuviera bien para celebrarlo juntos. Que Rocío le prometió que no se preocupara, que estaría buena, que se recuperaría. Pero no pudo ser, en el cumpleaños de José Fernando Rocío ya había fallecido».

Ortega Cano junto a sus hijos, Gloria Camila y José Fernando. (FOTO: GTRES)

Finalmente, el director de Semana ha explicado la situación actual de José Fernando, así como sus planes de futuro inmediatos: «Va a quedar liberado del centro psiquiátrico en el que tiene que pasar algunos días, y le apetece incluso reconocer los errores».