Michu, embarazada de José Fernando pero distante de los Ortega: «Este bebé es cosa mía»

El pasado 7 de febrero, la atención mediática se centró en el reportaje fotográfico protagonizado por José Fernando Ortega con una misteriosa chica a la que besaba apasionadamente. Unas imágenes que demostraban que el hermano de Gloria Camila había empezado una nueva relación y que su tormentoso romance con Michu estaba más que olvidado. Sin embargo, lo que nadie sabía era que el mismo día de la publicación de la portada mencionada, Michu se enteró que estaba embarazada de nuevo.

«Horas después de saber que José Fernando estaba con otra chica me enteré de que estaba embarazada, algo que me dejó en shock, bloqueada. Ya estaba un poco preocupada, se lo comenté a una amiga y me dijo que me hiciera el test de embarazo», comienza a explicar en su última entrevista. «Pasamos la Nochevieja juntos, cuatro días, del 29 de diciembre al 2 de enero, y aunque tuvimos cuidado, está claro que no fue suficiente. Cuando el test dio positivo se me cayó el mundo encima, la verdad», proseguía, indicando que se encontraba en la décima semana de gestación.

La llegada de este nuevo miembro en la familia será el segundo hijo en común de la pareja pero, esta vez, Michu tiene claro como hará las cosas: «Este niño, si va a adelante, será cosa mía, no quiero repetir la misma historia que con mi hija, Rocío», sentenciaba. Al mismo tiempo, señalaba que contaba con el apoyo incondicional de su madre, la cual se alegra de que salieran las fotografías de su ex yerno con otra chica: «Cree que así abriré los ojos de una vez», añadía.

Michu, atendiendo a la prensa / Gtres

Por otro lado, Michu tan solo tiene palabras buenas para describir a José Ortega Cano: «Le tengo muchísimo cariño, adora a mi niña y ella se lleva muy bien con su hijo pequeño. Es muy bueno, no puedo decir nada malo de él. Se desvive por sus hijos y hace lo que a ellos les hace felices», expresa. Sin embargo, no se habla de la misma manera sobre Gloria Camila, con la que se mantiene completamente distante a día de hoy. «Es la que peor se ha portado conmigo. No es consciente del daño que hace cuando descalifica a una madre y habla en términos tan crueles», explicaba.

Una relación de idas y venidas

Michu y José Ortega Cano en el partido Famosos vS Artistas en Madrid/ Gtres

Aprovechando su extensa entrevista concedida para la revista Semana, Michu ha querido dejar claro que su embarazo no será un motivo al que aferrarse para volver con José Fernando: «Piensa que siempre me va a tener, pero esta vez se está equivocando. […] Me queda sanar, y sé que con José Fernando no voy a volver. Ha sido un lastre, pero cuando una está enamorada lo ve. Ahora me he acostumbrado a estar sola, no necesito un hombre. Ya no», decía. «Sé que no soy perfecta, pero llevo 11 años luchando por salvar una relación… y primero tengo que salvarme yo. Tengo que pensar en mí, en mi hija y en el bebé que viene», concluía.