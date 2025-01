Ana María Aldón cambió la frutería por los platós de Telecinco y engrosó su cuenta considerablemente. Ahora se ha convertido en una de las grandes olvidadas de la pequeña pantalla y se dedica a vender ropa a través de sus redes sociales. El fotógrafo Diego Arrabal afirma que la ex mujer del torero está «en bancarrota» y que, aunque tiene ahorros, no le llega para pagar grandes facturas. «En un mes, ella facturó más de 60.000 euros. En la época buena, en la de «me separo, no me separo». Ahora factura cero en los medios de comunicación que le han dado la espalda. Ha caído en el olvido más absoluto», explica el colaborador en su canal de YouTube.

Ana María Aldón. (Foto: Gtres)

Su cuenta de Instagram cuenta con 221.000 seguidores y en ella se define como «diseñadora», además de ofrecer los servicios de su «tienda de moda online». En la página web que ha creado, ella misma hace de modelo y ofrece cinco categorías: fiesta y eventos, casual, talla grande, pijamas y talla pequeña. Las prendas que vende van desde los 20 euros hasta los 130 aproximadamente. Es habitual que Ana María haga directos con sus seguidores mientras se prueba los diferentes diseños que ofrece en su tienda online.

«Celebramos la belleza de todas las mujeres y su poder para inspirar y transformar el mundo. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje hacia la autenticidad y la individualidad, donde cada pieza te ayudará a expresar tu personalidad y a destacar entre la multitud. ¡Gracias de todo corazón por unirte a mí en esta emocionante aventura!», se puede leer al entrar en su página web. El pasado 19 de noviembre celebró su 47 cumpleaños y quiso compartir la noticia con sus seguidores.

La ex mujer de Ortega Cano volvió a encontrar el amor al lado de Eladio, su actual pareja. «Todos los días con él son el día de los enamorados. Le amo tanto. Es el príncipe que de niña yo soñaba. Cómo me quiere, cómo me cuida…», explicaba Ana María al inicio de su relación. «Llevamos poco tiempo pero lo suficiente para saber que me hace feliz, me hace sentir que soy su prioridad. Nos hemos dicho muchas cosas. Es deportista, tiene los ojos azules, es guapo e inteligente. Vive en Madrid, pero es del norte», confesaba muy ilusionada.

Ana María Aldón junto a su novio, Eladio. (Foto: Gtres)

Eladio es asturiano y, aunque trabajó durante dos décadas como jefe de afiliación y cuadro médico de una mutualidad general deportiva, a día de hoy es empresario de la hostelería. No es muy amigo de los medios de comunicación aunque visitó a Ana María Aldón en la casa de ‘GH Dúo’ para darle una sorpresa. La pareja vive su amor en la más estricta intimidad, aunque la gaditana le dedica alguna romántica publicación en sus redes sociales de ven en cuando.