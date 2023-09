El que fuera uno de los matrimonios más estables de la crónica social de nuestro país, el formado por Ana María Aldón y José Ortega Cano forma ya parte del pasado de la prensa rosa. Tras meses en crisis dieron portazo a su historia de amor, esa que comenzaron en 2012. Con el paso del tiempo, la diseñadora se ha vuelto a ilusionar y mantiene una relación con Eladio. Pese a llevar tan solo 4 meses juntos, la pareja ha tomado la decisión de pasar por el altar. Para la colaboradora de televisión es tiempo más que suficiente y está segura de que es el amor de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐀𝐧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧 (@anamariaaldon)

Ha sido este mismo fin de semana cuando el nuevo amor de Aldón entraba en directo mientras ella se encontraba en el plató de Fiesta, espacio presentado por Emma García y en el que colabora. «¿Te quieres casar conmigo?», espetaba Eladio ante la sorpresa del resto de contertulianos allí presentes y, por supuesto, la de Ana María. «Eres maravilloso. Por supuesto que quiero casarme contigo», respondía, con los ojos vidriosos y una gran sonrisa.

Ana María Aldón en el plató / Telecinco

Repleta de emoción, Ana María Aldón reconocía que Eladio ha marcado un antes y un después en su vida, un verdadero punto de inflexión. Después de una complicada etapa marcada por su divorcio con el torero, ahora ha vuelto a sonreír y volverá a vestirse de novia. «Quiero darte las gracias porque me haces sentir muy dichosa. Es un universo lo que siento. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Por esto te he dicho que sí. Te quiero», explicaba.

Eladio es un gran desconocido para el ojo público y una persona que se mantiene en un segundo plano en cuanto a los medios de comunicación se refiere. Conoció a la colaboradora de manera casual, lo que se conoce en términos más místicos como una perfecta serendipia. Desde entonces no se han separado. Lo tienen claro y quieren formar un futuro juntos, sobre todo, ahora, que se han comprometido.

Ana María Aldón y Emma García / Telecinco

Han pasado 9 meses desde que Ana María Aldón y José Ortega Cano firmaron su divorcio después de 10 años juntos. Una década en la que tuvieron que sortear todo tipo de obstáculos. Desde el ingreso en prisión del maestro hasta la emisión de los documentales de Rocío Carrasco (Rocío: contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío). Sin embargo, la llama del amor se apagó y decidieron continuar sus vidas por separado. Después de poner punto final, la diseñadora se mudó a la localidad de El Casar, Guadalajara, junto a su hijo pequeño, fruto de su matrimonio con el diestro. Y, una vez más, como siempre dicen, después de la tormenta llega la calma y sino que se lo digan a Ana María, que ha podido lograr encontrar esa estabilidad amorosa que añoraba desde hacía algún tiempo, ya que en alguna ocasión recriminó a Ortega Cano que no le daba su lugar.