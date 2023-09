Quién es Eladio, el prometido de Ana María Aldón: su edad y en qué trabaja

El pasado domingo 17 de septiembre fuimos testigos de un momento realmente sorprendente e inesperado en el programa Fiesta, presentado por Emma García. De un instante a otro Eladio, actual pareja de Ana María Aldón, intervino en directo a través de una llamada telefónica. Y todo para pedirle matrimonio frente a todo el país.

«Eres maravillosa», comenzó diciendo el asturiano durante su llamada al programa Fiesta. «Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida», aseguró. «No me importaría casarme con ella. Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?», preguntó, sin rodeos.

Ana María Aldón no pudo evitar quedarse completamente sin palabras, aunque sí atinó a responder afirmativamente a la pregunta que le había hecho su pareja. ¡Se mostró realmente ilusionada! Recordemos que la andaluza, tras su matrimonio con Ortega Cano, consiguió rehacer su vida con él, y no puede estar más feliz.

Eladio, el novio de Ana María Aldón, ha llamado a #FiestaT5 para pedirle matrimonio a la colaboradora 😍 https://t.co/RnDo7bofF9 — Fiesta (@fiestatelecinco) September 17, 2023

¿Quién es Eladio, el prometido de Ana María Aldón?

Por el momento, se conocen pocos datos del novio de la colaboradora de Fiesta. Al fin y al cabo, hasta que ha comenzado esta relación sentimental, era una persona completamente anónima. Lo único que se sabe es que es asturiano y que, además, es empresario de hostelería. ¡Pero no todo queda ahí!

Eladio tiene nada más y nada menos que 56 años, por lo que tiene 11 años más que Ana María Aldón. A pesar de todo, no aparenta la edad que tiene, ya que le encanta hacer deporte. Es más, la diseñadora no dudó un solo segundo en describir a su prometido de la siguiente manera: «Es deportista, guapo e inteligente».

Tiempo después, a través de su perfil de Instagram, la andaluza publicó una imagen junto a Eladio. Lejos de que todo quede ahí, compartió el siguiente mensaje: «Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir».

A pesar de que aparentemente estamos ante una relación verdaderamente idílica, lo cierto es que han pasado por complicados baches. Y todo por los constantes rumores de infidelidad por parte de Eladio hacia Ana María Aldón. Para proteger su honor y aclarar este asunto a la mayor brevedad posible, el asturiano no tardó en pronunciarse al respecto: «No sé, yo no tengo que dar ninguna explicación, nuestra relación está muy bien, esa mujer es una persona relacionada con mi trabajo y no quiero que se la relacione con esto. Con Ana María estoy muy bien y no hay ningún tipo de crisis, está todo estupendo. Muchas gracias».