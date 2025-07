Noelia Núñez reta a Óscar Puente a que dimita: «Su máster es un curso de una escuela del PSOE»

Noelia Núñez, ex diputada del Partido Popular, ha retado al ministro de Transportes, Óscar Puente, a dimitir, como ha hecho ella, por cursar un máster fake impartido por una escuela vinculada al PSOE. Según reveló OKDIARIO, los estudios de los que presume el socialista en su currículum de Moncloa no tienen la consideración de titulación oficial. Pertenecen a la Fundación Jaime Vera, encargada de la formación de los miembros de Ferraz.

«El señor Óscar Puente pone que tiene un máster por una universidad que resulta ser una escuela del PSOE y antes de una licenciatura, y eso es un poco extraño», ha asegurado defendiéndose de las críticas del dirigente socialista que le acusó de haber mentido sobre su formación académica.

Núñez, que este miércoles anunciaba la dimisión de todos sus cargos orgánicos e institucionales del PP, ha retado además al ministro del Gobierno de Pedro Sánchez a acreditar que él también mintió en relación los estudios que dice tener y que constan en su su ficha en la web oficial de Moncloa. Por todo ello, le ha instado además a dimitir y mostrar, como ella, su ejemplaridad.

Puente, en su biografía, asegura disponer de un «Máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera», además de una licenciatura en Derecho por la Universidad de Valladolid. Sin embargo, la realidad es que el dirigente socialista obtuvo su título, que no es oficial, en un instituto adscrito al PSOE y no en una universidad. La Fundación Jaime Vera, que acreditó el curso, se ha encargado durante 30 años de la formación de los cuadros del partido en áreas de liderazgo y formación política.

Ni universidad ni oficial

Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Ejecutivo, llegó a señalar que «la Jaime Vera no es una universidad ni una institución pública; da igual la palabra que le ponga, curso, máster». Según ella, estos términos se trataban de «una utilización del lenguaje en un ámbito que no es oficial».

Calvo se refirió entonces a la institución como un «instrumento» del partido para la formación interna de sus cargos. A su juicio, la fundación no ofrecía titulaciones de ningún tipo.

A pesar de que el PP llegara a pedir explicaciones a Puente por esta titulación, el entonces alcalde de Valladolid llegó a responder con broncas y evasivas. «Que dejen de enmierdar, que están de mierda hasta el cuello», aseveró en una entrevista en la Cadena Ser.

De hecho, fue él mismo quien explicó que el curso fue una de las formaciones «más provechosas» de su carrera llegando a admitir incluso que fuera un «máster», aunque «no era un título universitario» y, para cursarlo, se requería haber completado tres años de carrera.

Patxi López, a estudio

La que fuera miembro del «núcleo duro» de Alberto Núñez Feijóo en Génova, ha sido hasta ahora vicesecretaria de Movilización y Reto Digital, ha cargado también, en una entrevista concedida a Cuatro, contra el portavoz de los socialistas en el Congreso, Patxi López. «Dice que estudió una ingeniería. Yo ahora tengo la duda de saber si efectivamente estudió o no», ha expresado.

«Yo sí me he matriculado y sí tengo asignaturas cursadas y tengo un expediente académico», ha asegurado. «Me gustaría que el señor Patxi López, si pone que estudió, pues que muestra la suya», ha proseguido la joven política de 33 años.

Lo cierto es que, según ha podido acreditar OKDIARIO, el socialista lleva desde 2016, cuando obtuvo su acta de diputado en el Congreso, afirmando que «estudió Ingeniería Industrial» en la Universidad del País Vasco. Unos estudios que ni siquiera finalizó y que informaciones apuntan, incluso, que abandonó la carrera en primer curso.

López, que en reiteradas ocasiones ha dejado caer que sí finalizó su formación académica, nunca llegó a terminarla. Estuvo eso sí años matriculado pero sin llegar a obtener su licenciatura. Sin embargo, este currículum no permitió al dirigente socialista y ex lehendakari presumir de unos estudios que no han tenido ninguna validación académica al no haberlos finalizado.