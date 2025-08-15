Vuelve la tienda más mítica de Madrid y ya hay fecha oficial: los clientes no se lo creen

Madrid es una ciudad que ofrece de todo y cuando se trata de comercio, algunas de sus tiendas se convierten con el paso del tiempo, en algo emblemático. Es el caso de la tienda de la que ahora te hablamos. Cerró el pasado mes de enero pero ya prepara su reapertura. Un establecimiento que es mítico para los amantes de la música, el cine y los libros y que ya tiene una fecha asignada para su regreso.

La tienda de Madrid en cuestión no es otra que Fnac y en concreto, la primera que abrió en España en la plaza de Callao. Si eres de Madrid o has visitado la capital en alguna ocasión, seguro que habrás pasado o también, habrás comprado un libro o un cd en esta tienda que por causas de remodelación, y ampliación, se despidió de sus clientes a comienzos de año pero que reabrirá el próximo mes de septiembre. De este modo ya podemos decirle adiós a todos estos meses de incertidumbre en los que no se sabía si realmente la Fnac de Callao iba a volver o no, al famoso edificio en el que estaba, o este iba a contar con otra tienda. Si quieres saber más, atento que te contamos todos los detalles.

Vuelve la tienda más mítica de Madrid

Seguro que has pasado por la plaza de Callao en los últimos meses y te habrás preguntado que pasaba con la tienda de Fnac, que durante años había sido una de las más visibles en la zona. Y es algo comprensible si tenemos en cuenta que durante más de treinta años, sus puertas han visto pasar a estudiantes, melómanos, familias, turistas y puede incluso que al quedar con alguien la mencionaras como punto de encuentro.

Pero el pasado mes de enero cerró para sorpresa de muchos, aunque ahora por fin va a volver a abrir sus puertas. Será el próximo 18 de septiembre cuando Fnac Callao reabrirá y lo hará además con un interior que ha sido completamente renovado. Y lo mejor es que estará en el mismo edificio en el que siempre ha estado, y en el que anteriormente hubo unas Galerías Preciados.

Un regreso con cambios importantes

Esta reapertura llega con una redistribución del espacio que llama la atención. De los 7.000 metros cuadrados que ocupaba antes, ahora quedará en unos 4.000. Puede sonar a menos, pero en realidad la superficie comercial será mayor: pasará a ocupar el 70% del edificio, cuando antes era solo el 40%. El resto lo compartirán nuevos negocios y restaurantes que abrirán en el mismo número 5 de Callao.

La idea es clara: un entorno más moderno, mejor aprovechado y pensado para que el visitante tenga un recorrido cómodo. Libros, discos, electrónica, videojuegos y otros productos de ocio seguirán estando, pero en un espacio más cuidado y con zonas más abiertas.

Un edificio de sobras conocido en Madrid

El edificio que aloja la tienda Fnac Callao es también de los más míticos de la zona. Lleva décadas formando parte del paisaje y, para muchos, es casi un pedazo de la memoria de Madrid. El edificio, diseñado por Luis Gutiérrez Soto en los años cuarenta, empezó siendo sede de las míticas Galerías Preciados, hasta que en 1993 aterrizó la primera Fnac que se abría en Madrid, y en toda España.

Desde entonces, no solo vendió libros o discos: fue un punto de encuentro. En sus pasillos se han vivido presentaciones, pequeños conciertos, firmas de autores y exposiciones que llenaban de vida cada planta. Había quien entraba con un objetivo claro y quien lo hacía por pura curiosidad, dejándose sorprender. Y esa mezcla de cultura y tecnología, aseguran desde la compañía, se mantendrá en esta nueva etapa.

Un Callao que no deja de cambiar

El regreso de Fnac se suma a una transformación que lleva años en marcha. Desde la apertura de Primark en 2015, pasando por las macrotiendas de moda y hasta la llegada reciente de la asiática Miniso, la zona se ha convertido en un eje comercial que atrae a madrileños pero también a muchos turistas. Y ahora por fin se produce la vuelta de la tienda más mítica de todas de modo que frentea la competencia, seguro que el público habitual de Fnac está feliz de reencontrarse con todo lo que ofrece.

Una reapertura que además será especial

El miércoles 18 de septiembre es una fecha que mejor que tengas apuntada en el calendario. Ese día, a las 11:00 horas de la mañana, Fnac Callao celebrará un acto oficial para inaugurar su nueva etapa. No se han revelado todos los detalles, pero se espera que sea una jornada especial para quienes han esperado pacientemente su regreso.

La cadena francesa, que cuenta con 39 tiendas en España y 10 en Madrid, sigue liderando la distribución de productos culturales y tecnológicos en Europa. Su objetivo es facturar 400 millones en 2027, y esta reapertura es, sin duda, una de las apuestas más fuertes para lograrlo.