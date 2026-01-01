En la campaña Navidad y Reyes Magos de este 2025-2026, se estima que los españoles han gastado casi 411 euros de media en regalos, lo que supone un 4,8% más que en 2024.

Por otro lado, más de la mitad de los consumidores, es decir, el 53,4%, piensa destinar la misma cantidad de dinero que el año pasado, mientras que un 28,1% pretende gastar menos y el 18,5 % invertirá más en las compras de Navidad y Reyes Magos.

Así lo revela el estudio Hábitos de consumo de los españoles en Navidad elaborado por la entidad financiera Oney, que analiza cómo afrontan los ciudadanos este periodo marcado por el aumento del gasto y la planificación del presupuesto familiar.

Los más jóvenes, los que menos gastan en regalos

En cuanto al presupuesto: un 33,4% desembolsará entre 200 y 399 €; un 28,8% gastará menos de 200 €; un 18,5% entre 400 y 599 €; un 6,4% de 600 a 799 €, mientras que el 12,9% destinará 800 € o más. En este contexto, son los más jóvenes (259,60 €) quienes menos gastarán en regalos estas Navidades Y Reyes Magos.

Mientras que por comunidades autónomas, canarios (546,1 €), extremeños (545,5 €) y castellanomanchegos (505,1 €) son los que más gastarán por persona en regalos, mientras que los ciudadanos de Baleares (181,6 €), Aragón (268,2 €) y Cantabria (305 €) serán los que menos.

Además, el 41,6% de los españoles reconoce tener en cuenta las estrategias de marketing que ofrecen descuentos a la hora de comprar sus regalos y aunque un 35% dice no tenerlo en cuenta, el 23,4% asegura que depende del producto.

Los artículos que más se regalan: moda y tecnología

La moda (52,6%), la tecnología (46,1%) y los viajes (29,1%) se consolidan como las opciones preferidas de los consumidores españoles en sus compras para los Reyes Magos. Por género, las mujeres realizarán más gasto en moda (58,4%), salud y bienestar (33,5%), productos de belleza (37,4%) y juguetes (27,9%), mientras que los hombres destinarán más presupuesto a la tecnología (55,6%).

Por otro lado, casi 4 de cada 10 españoles (38,6%) indican que prefieren las tiendas físicas para poder ver y elegir lo que compran, mientras que un 31,9% opta por los comercios online para poder realizar las compras desde la comodidad de su casa.

No obstante, uno de cada 3 españoles indica que prefiere combinar ambas opciones. Los más jóvenes (56,6%), y las personas con menores ingresos en sus hogares (49%) son quienes, en mayor medida que el resto, prefieren las tiendas físicas, frente a los españoles de 35 a 44 años (42%) y aquellos con ingresos de entre 3.000 y 4.000 euros (38%), que prefieren las tiendas online. Las personas de mayor edad (56,6%) y aquellos con mayores ingresos en sus hogares (38,5%) son los que más combinan ambas opciones.