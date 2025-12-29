Hacienda no salva de tributar los regalos ni a los Reyes Magos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha recordado en plenas fechas navideñas que los detalles entregados sin contraprestación económica, incluidos los que se realizan tradicionalmente en Navidad, están sujetos al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD).

El Ministerio liderado por María Jesús Montero subraya que este tributo grava cualquier transmisión gratuita de bienes o derechos entre personas físicas, con independencia de la fecha o del contexto en el que se produzca.

Desde el punto de vista legal, los regalos de Navidad -especialmente aquellos realizados en forma de dinero, transferencias bancarias o bienes de valor relevante- tienen la consideración de donaciones y, por tanto, deben ser declarados conforme a la normativa aplicable.

Esta obligación no constituye una novedad ni una medida específica asociada a las fechas navideñas, sino la aplicación ordinaria de un impuesto en vigor desde hace décadas. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está cedido a las comunidades autónomas, que cuentan con amplias competencias para regular reducciones, bonificaciones y tipos impositivos.

Como consecuencia, la tributación efectiva de los regalos navideños puede variar de forma significativa en función del territorio de residencia del beneficiario. La legislación estatal no fija un importe mínimo exento para las donaciones, lo que implica que, en términos estrictamente legales, cualquier regalo navideño que suponga una transmisión patrimonial gratuita -incluidos los famosos aguinaldos- deberían declararse.

Aunque en la práctica administrativa, la atención de la Agencia Tributaria suele centrarse en operaciones de cierta entidad económica o en movimientos bancarios que resultan relevantes por su cuantía o recurrencia, los regalos de esta época no están exentos de examinarse.

En cuanto a las obligaciones formales, el sujeto pasivo del impuesto es la persona que recibe el regalo, no quien lo entrega. El plazo para presentar la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones depende de la normativa autonómica, aunque suele oscilar entre 30 días y seis meses desde que se produce la donación.

La falta de declaración puede dar lugar a regularizaciones posteriores, ya que la Administración dispone de un plazo de prescripción de cuatro años para comprobar y exigir el impuesto, con los correspondientes recargos, intereses de demora y, en su caso, sanciones.

Los expertos fiscales señalan que uno de los principales motivos de confusión entre los contribuyentes es la percepción de que los regalos de Navidad forman parte de una tradición social ajena a las obligaciones tributarias. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, la ley no distingue entre una donación realizada en un contexto festivo y otra efectuada en cualquier otro momento del año.