BlackRock sale de Naturgy: vende su 11,4% y Criteria e IFM reordenan el accionariado

Los bancos JP Morgan y Goldman Sachs han puesto en marcha este lunes una colocación acelerada de hasta 110,75 millones de acciones de Naturgy, lo que equivale aproximadamente al 11,4% de su capital social. Este paquete corresponde al 100% de la participación que el fondo GIP III Canary 1, gestionado por BlackRock, mantiene en la energética, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Con los precios actuales de mercado, la operación alcanzaría un importe cercano a los 2.957 millones de euros. Las acciones de Naturgy cerraron la sesión del lunes a 26,70 euros, tras experimentar una subida del 1,37%.

Ambas entidades financieras han sido designadas por GIP como colocadoras para realizar sus «mejores esfuerzos» en la búsqueda de compradores entre inversores cualificados, a través de una oferta acelerada (‘accelerated bookbuilt offering’).

La transacción se estructurará como una venta secundaria en bloque y estará dirigida exclusivamente a inversores profesionales, sin que constituya en ningún caso una oferta pública de valores, según detalla la comunicación remitida al supervisor.

La colocación dará comienzo de forma inmediata tras la publicación de la información privilegiada y se desarrollará conforme al contrato suscrito entre el vendedor y los bancos, que incluye las condiciones habituales para este tipo de operaciones y está sujeto a las cláusulas suspensivas estándar.

Una vez finalizado el proceso, JP Morgan y Goldman Sachs comunicarán al mercado los términos definitivos de la operación, incluido el precio de venta.

Tras completarse la transacción, GIP dejará de formar parte del accionariado de Naturgy. Actualmente, el principal accionista es CriteriaCaixa, con un 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM Investors (15,2%), CVC Capital Partners (13,8%), Corporación Financiera Alba (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%).