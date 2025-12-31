La predicción de Baba Vanga sobre lo que va a pasar con los extraterrestres en 2026 que pone los pelos de punta

Lo que va a pasar con los extraterrestres en 2026 pone los pelos de punta, la predicción de Baba Vanga es realmente sorprende en estos días en los que cada detalle cuenta. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos qué podría pasar y gracias a una de las videntes más importantes de este último tiempo nos han dado algunos elementos que pueden acabar siendo claves. Con pequeños gestos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Baba Vanga ha dado en el pasado una serie de predicciones que nos han acabado dando algunas novedades destacadas y en especial en estos días en los que queremos saber un poco más sobre el futuro que nos espera. Estamos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente todo puede ser clave. El año que estamos a punto de iniciar puede acabar teniendo más de una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que queremos saber lo que puede pasar en estos días.

En 2026 esta predicción pone los pelos de punta

No sabemos lo que va a pasar en 2026, estamos a merced de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en un nuevo año en el que todo puede acabar siendo posible.

Estos días que tenemos por delante, pueden guardarnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada elemento puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible, por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un plus de buenas sensaciones.

Un cambio de tendencia que, sin duda alguna podremos empezar a ver llegar. Hemos visto como el presente nos sorprendía, hemos pasado por varias guerras y hasta por una pandemia que nos ha alejado de una serie de novedades que pueden acabar siendo claves.

Este nuevo año que llega puede acabar siendo el que nos permitirá incluso descubrir a unos extraterrestres que parece que nos van a visitar en 2026. La gran película de miedo que vemos en la televisión puede acabar siendo una realidad en estos días.

Baba Vanga nos explica que va a pasar con los extraterrestres

La revista especializada Sky History nos explica en un reciente artículo lo que esta vidente ha dejado por escrito y que puede acabar haciéndose realidad: «La afirmación más dramática de 2026 es que la humanidad podría encontrar vida extraterrestre, a veces enmarcada como una gran embarcación que se acerca a la Tierra en noviembre de 2026. Los rounds apuntan a una enorme nave espacial que desciende al planeta Tierra y se doblan alrededor del objeto interestelar 3I/ATLAS para argumentar que el cielo está inusualmente ocupado».

Siguiendo con la misma explicación: «Otra afirmación ampliamente repetida dice que terremotos masivos, erupciones volcánicas violentas y clima extremo golpearán del 7 al 8 % de la superficie terrestre del planeta en 2026. Las predicciones de Baba Vanga rara vez especifican ubicaciones o incluso fechas para el caso, pero dadas las olas de calor récord en Europa, los devastadores incendios forestales en Australia y Canadá, y las causas causas terremotos masivas en lugares como Myanmar, esta predicción particular de desastres naturales ha ganado mucha tracción. El nombre de Baba Vanga también se adjunta a las predicciones de un creciente conflicto global, a veces sombreando una retórica de la Tercera Guerra Mundial o sugiriendo que 2026 marcará una bisagra peligrosa. En 2025, ese marco se centró en un tema en gran parte Este contra Occidente y el comienzo de la «caída de la humanidad». En 2026, los devotos de Baba Vanga están impulsando el tema como una escalada más amplia de conflictos en todo el mundo en general».

Pero también hay buenas noticias: «No todo es fatalidad y tristeza. Los fanáticos le dan crédito a Baba Vanga por prever un salto médico en el diagnóstico y tratamientos del cáncer. 2026 podría ser el año en que los análisis de sangre de detección temprana multicáncer (MCED) pasen de los pilotos a los programas nacionales de detección en al menos un país importante. Espere titulares sobre la detección de cánceres difíciles de detectar (como el páncreas y el ovario) antes, seguidos de debates sobre falsos positivos, los costos de implementación y quién se examina primero».

Con estas predicciones, podemos prepararnos para un 2026 en el que todo puede ser posible. Estos cambios pueden alejarnos de lo que sería habitual o esperaríamos, más propios de una película de ciencia ficción que puede acabar siendo real.