Anita Williams reacciona a la relación de Montoya y Cristina Porta: «No sé quién es ella»

El pasado martes 3 de marzo, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una de las entregas más esperadas de la cuarta edición de GH DÚO. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la gran final. Después de muchísimas e intensas galas a sus espaldas, a esta última noche llegaron tres de los protagonistas de esta etapa del reality: Gloria González, Anita Williams y Carlos Lozano. Los seguidores del programa que se desarrolla en la casa más famosa de Tres Cantos no tardaron en descubrir que la tercera finalista de GH DUO 4 fue, precisamente, la hermana de Manuel González. Por lo tanto, Anita Williams y Carlos Lozano se disputaban el ansiado maletín. Como suele ser habitual en este formato, la catalana llegó a plató antes de conocer el veredicto de la audiencia. De hecho, ni tan siquiera imaginaba la información que le iba a dar a conocer Jorge Javier Vázquez en directo.

«Tengo que contarte algo que necesitas saber sobre Montoya. Es algo que se contó en este plató de GH DÚO y creemos que tienes que estar al tanto», comenzó diciendo el presentador de la cuarta edición de este reality. Como no podía ser de otra manera, y tras haber estado tantas semanas completamente aislada de cualquier información, la catalana no pudo evitar pensar en lo peor. Aun así, decidió dar un margen a Jorge Javier Vázquez para que explicase a qué se refería exactamente. Fue entonces cuando el de Badalona quiso dar paso a unas imágenes en las que, en ese mismo plató, Miguel Frigenti dio detalles sobre la relación entre el que fuese concursante de Supervivientes 2025 y la ex participante de Secret Story: «Está con mi amiga Cristina Porta y les deseo lo mejor, creo que él está muy enamorado. Cristina es una gran chica y espero que sean muy felices».

Una confesión que surgió a raíz de la Curva de la vida de la catalana durante la semifinal de GH DÚO, en la que se rompió por completo al hablar de Montoya. Entre otras tantas cuestiones, reconoció que el andaluz fue «quien le enseñó lo que es el amor». Pase el tiempo que pase, y precisamente por todos los momentos tan bonitos que han compartido, él siempre será alguien muy especial para ella.

Por lo tanto, en la gran final, Anita Williams no solamente reaccionó en directo a la noticia, sino que también explicó si le dolía o no saber esa información: «Si es verdad la información, me alegro muchísimo por él. Creo que los dos nos merecemos ser felices», expresó. Es un hecho que, después de superar todos y cada uno de sus desencuentros, la catalana tiene muy buenas palabras hacia su ex pareja.

De ahí que le desee lo mejor en esta nueva etapa sentimental. Eso sí, en cuanto a Cristina Porta, Anita Williams no ha dudado en tirar de sinceridad a la hora de reconocer lo siguiente: «No sé quién es, pero sinceramente, espero que lo cuide, y viceversa». Pero no todo quedó ahí, puesto que la finalista de GH DÚO quiso aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje: «Yo, en 2026, de momento, amor propio, pero, quién sabe… ¡Estoy abierta al amor!», exclamó, provocando el aplauso de todos los allí presentes.