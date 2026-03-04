‘GH DÚO 4’: ¿quién es el ganador de la edición y cuánto dinero se lleva?

La pasada noche del 3 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de uno de los acontecimientos más esperados: la gran final de GH DÚO 4. El reality, presentado por Jorge Javier Vázquez, puso fin a su aventura por la casa de Tres Cantos y lo hizo con un nuevo ganador. La gala comenzó con sus tres finalistas: Anita Williams, Carlos Lozano y Gloria González. Los participantes fueron testigos de todo lo acontecido durante estas semanas de concurso. Un recordatorio de la bueno y de lo mano donde las emociones no faltaron en ningún momento. Y es que, además, los finalistas vivieron momentos muy personales.

La gala fue avanzando, poco a poco y con momentos inolvidables. Pero, antes de dar paso a la parte esperada, se reveló el nombre del tercer finalista. Uno de los participantes se quedaba a las puertas de la victoria. Una posición que no siempre es deseada por todos. Pues, nadie quiere quedarse con la miel en los labios. Pero, las votaciones del público dictaminaron que la eliminada era Gloria. La hermana de Manuel González entró en el formato como uno de los rostros más desconocidos de la edición. A pesar de todo, su paso no dejó indiferente a nadie. De hecho, contra todo pronóstico, llegó a la final. Un logro que no consiguió ni su hermano, ya muy conocido en realities de Mediaset España.

¿Quién fue el ganador de ‘GH DÚO 4’?

Con la baja de Gloria, todos los ojos quedaron en Anita Williams y Carlos Lozano. Los dos pesos pesados del concurso se han enfrentado en una votación final. La más decisiva de todas. Pues, uno de los dos sería el gran ganador de GH DÚO 4. Pero, la tensión entre ambos tampoco se disipó en este momento.

Anita Williams y Carlos Lozano han vivido encontronazos muy fuertes en el concurso. De hecho, Lozano no ha tenido reparos en apodar a la catalana como «falsita Williams». Y es que, la relación entre ellos ha sido muy compleja. Pero, tras muchos temas abordados, llegó el momento de conocer al ganador del público. Presentes en el plató, los finalistas escucharon, con muchos nervios, la decisión final.

«La audiencia ha decidido que el ganador de GH DÚO sea…», comenzó entonando Jorge Javier Vázquez su célebre frase. «¡Carlos Lozano!», exclamó el presentador. Completamente emocionado, el ganador del concurso gritó de la felicidad. «Ha costado, pero lo hemos conseguido, es nuestro», dijo con emoción. Carlos Lozano corrió a abrazar a Mónica Hoyos y a su hija, entre gritos de felicidad. Eso sí, aunque fue felicitado por sus compañeros de edición, la reacción que llamó la atención fue la de Cristina Piaget.

Carlos Lozano ha estado nominado todas las semanas en GH DÚO 4. Pero, a pesar de ello, se ha mantenido imbatible. La audiencia lo ha apoyado desde el primer minuto, y anoche dictó sentencia. «Así, con este nombre grabado ya en la historia de Gran Hermano cerramos una edición llena de emoción, muchísimas gracias al público que nos ha acompañado todas estas semanas, gracias por estar siempre con nosotros y gracias al equipo», dijo Jorge Javier Vázquez a modo de conclusión.