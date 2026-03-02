‘GH DÚO’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 1 de marzo?

GH DÚO se encuentra en su gran recta final. El popular reality de convivencia aterrizó a principios de este 2026 con el objetivo de reforzar la programación de Telecinco. Tras semanas, celebridades y rostros conocidos han intentado vivir en la casa de Tres Cantos. Una labor que no ha sido fácil y que nos ha dejado numerosos conflictos. La edición ha avanzado, pero, con el próximo estreno de Supervivientes 2026, ya tiene que ver su final. Por ello, el pasado domingo, 1 de marzo, los espectadores del formato tuvieron la oportunidad de ser testigos de la esperada semifinal. Un noche donde hubo una nueva expulsión.

Anita Williams, Carlos Lozano, Gloria y Juanpi comenzaron la gala como los cuatro finalistas de la edición. Pero, uno de ellos iba a ser expulsado y la audiencia era la encargada de elegirlo gracias al sistema de votación de Mediaset Infinity. Durante el programa, el público pudo ver la gran bronca que protagonizaron Carlos Lozano y Anita. Además, los concursantes fueron sorprendidos con detalles de sus seres queridos. Un último empujón emocional de cara a la final del próximo martes. Así pues, tras el recuento de votos, Ion Aramendi comunicó que Lozano y Anita eran los dos más votados. Por lo tanto, se salvaron de la expulsión.

¿Quién fue el concursante expulsado de ‘GH DÚO’ ayer, 1 de marzo?

El nombre del expulsado de la noche quedaba entre Gloria, la hermana de Manuel González, y Juanpi, conocido por su paso por La isla de las tentaciones. La tensión y los nervios entre los nominados eran palpable. Y es que, ninguno quería irse y quedarse a las puertas de la victoria. Pero, la soberana ya había tomado su veredicto. Fue entonces cuando el presentador, Ion Aramendi, entonó su célebre frase.

«La audiencia ha decidido que el finalista que debe abandonar la casa de GH DÚO sea…», comenzó diciendo el comunicador. Tras ello, el nombre de Juanpi fue el que marcaba el sobre. Por lo tanto, el joven fue el expulsado de la noche. Una situación que Gloria agradeció enormemente, pues pasaba directamente a la final del reality. «Me alegro de haberte conocido. Eres un gran tío, que nadie te diga lo contrario», le dijo ella. Antes de irse, el joven recibió unas bonitas palabras por parte de El Súper.

«Entraste en la casa en tu no mejor momento, pero esta casa ya forma parte de tu historia. Espero que te lleves las cosas buenas y que te haya servido para confiar en ti. Gracias por el camino recorrido juntos, hasta siempre», le dijo. Completamente emocionado, Juanpi abandonó la casa de GH DÚO. Por lo tanto, el nombre del ganador de la edición se encuentra entre Anita Williams, Carlos Lozano y Gloria. Uno de los tres será el encargado de alzar el maletín de la victoria este próximo martes 3 de marzo. Una noche donde las emociones prometen no faltar en ningún momento.