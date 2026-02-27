‘GH DÚO’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 26 de febrero?

La pasada noche del 26 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de GH DÚO. El popular reality se encuentra en la recta final de su andadura. Pues, muy pronto, la nueva edición de Supervivientes tomará su relevo. Por ello, la organización ya ha decretado de manera oficial a sus finalistas. Una serie de nombres que no han dejado indiferentes y que optan a llevarse el gran premio. Eso sí, para conocer el nombre de los finalistas se estableció una curiosa dinámica. Unas últimas nominaciones que Jorge Javier Vázquez definió como «las más emocionantes jamás vividas en la historia».

Sandra Barrios fue la primera en enfrentarse a las nominaciones, por lo que el presentador le explicó cómo se realizaría el procedimiento. «Las nominaciones podrán pararse si alguien pulsa el botón rojo», le dijo. La ex participante de La isla de las tentaciones confesó sentirse muy nerviosa. «Ha llegado el momento de las últimas nominaciones de la edición o no. Tienes dos posibilidades: la primera es nominar con uno y dos puntos en positivo, a repartir entre las personas que quieres que sean finalistas. Pero tienes otra posibilidad: si pulsas el botón rojo, no habrá nominaciones para nadie y activarás el duelo, eso significa que la expulsión estaría entre tú y la persona que para ti no debe ganar GH DÚO», contó el presentador.

¿Quién fue el expulsado ayer, 26 de febrero, en ‘GH DÚO’?

La organización del reality mostró una serie de imágenes donde se podía ver cómo Sandra Barrios había indicado que, para ella, Carlos Lozano no debería ganar el programa. «Si activas el botón rojo, activas el duelo entre Carlos y tú, un enfrentamiento a dos. Uno se irá a casa y el otro se quedará como finalista de GH DÚO», le avisó Jorge Javier Vázquez. «No sé qué hacer, si la gente no me quiere que me eche, pero no me quiero ir y llegar lo más lejos posible», confesó ella. Tras reflexionarlo mucho, la concursante decidió enfrentarse en una expulsión final con Carlos Lozano. «Hemos venido a jugar, quien no arriesga no gana, no me considero cobarde y tampoco lo voy a ser ahora. Si me tengo que ir a casa, lo haré muy agradecida por esta experiencia», indicó.

Anita, Juanpi y Gloria ya habían sido anunciados finalistas de manera oficial. Por lo tanto, todo quedaba entre ellos dos. Cuando Carlos Lozano fue conocedor de la situación, no pudo evitar quedarse sin palabras. «Bueno, está bien, me gusta la gente valiente. Por lo menos has hecho algo en el concurso, está muy bien, así tenías que haber sido desde el principio», comentó Lozano. Minutos después, entonando su célebre frase, el presentador del reality reveló el veredicto del público. «La audiencia ha decidido que el cuarto finalista sea… ¡Carlos Lozano!», anunció. Por lo tanto, la expulsada fue Sandra Barrios. El finalista intentó hacer las paces con ella, pero la joven fue contundente. «Me alegro por ti, que te vaya bien», sentenció.