‘GH DÚO’: ¿cuándo se celebra la semifinal y la gran final de la cuarta edición?

Mediaset España continua con su programación y ya ha anunciado su nuevo estreno. En marzo vuelve Supervivientes, su joya de la corona, por lo que le tienen que hacer hueco en su programación televisiva. Por lo tanto, GH DÚO ya tiene los días contados. La pasada noche del 26 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala del popular reality. Presentada por Jorge Javier Vázquez, el público fue conocedor de todo lo acontecido en la casa de Tres Cantos en los últimos días, que no ha sido poco. Pero, además de conocer las novedades de la convivencia, también se reveló el nombre de los concursantes finalistas.

La gran final de GH DÚO se va a emitir en cuestión de días, por lo que la organización ya ha anunciado el nombre del posible vencedor. De esta manera, se pudo ver cómo Sandra Barrios abandonaba el programa tras haber sido expulsada por la audiencia. Y es que, la joven no logró vencer a Carlos Lozano en las nominaciones. «La audiencia ha decidido que el cuarto finalista sea… ¡Carlos Lozano!», anunció el presentador del reality. El finalista intentó hacer las paces con ella, pero la andaluza se mostró contundente. «Me alegro por ti, que te vaya bien», sentenció.

Así pues, Anita Williams, Juanpi, Gloria y Carlos Lozano son los concursantes que se han hecho un hueco en la final del reality. Por lo tanto, el nombre del ganador de la edición está entre uno de ellos. De esta manera, y teniendo en cuenta que no queda casi nada de concurso, anoche, se anunciaron las fechas más importantes de la edición. Dos días señalados con los que la organización promete cerrar con broche de oro la temporada. Realizamos un repaso al respecto.

Fechas importantes de ‘GH DÚO’, reality de Telecinco

Jorge Javier Vázquez fue directo con la audiencia, la final de GH DÚO tendrá lugar la próxima semana. De esta manera, este próximo domingo, 1 de marzo, el formato emitirá su esperada semifinal. Un encuentro televisivo donde veremos cómo los mejores se harán con su plaza en la gran final. Pues, tal y como se ha comunicado, la noche más importante de la edición tendrá lugar el martes 3 de marzo.

Será entonces cuando podamos conocer el gran ganador de esta temporada de GH DÚO. Y es que, cualquier cosa puede suceder. Pues, tal y como se puede apreciar, Carlos Lozano sigue imbatible. El participante ha estado nominado todas y cada una de las semanas, pero el público siempre lo ha salvado. Anoche, el comunicador fue nombrado cuarto finalista de la edición. Pues, como comentábamos en líneas anteriores, venció a Sandra Barrios en las nominaciones. ¿Se alzará con el maletín del vencedor? En tan solo unos días lo descubriremos.